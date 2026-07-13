Un ponte in Olanda, un tempio della pace in Giappone, una montagna del cigno in Svezia e gli antichi casati del Maghreb. A un primo sguardo sembrano luoghi e simboli che non hanno nulla in comune, ma in realtà sono il punto di partenza delle storie racchiuse nei cognomi dei protagonisti del Gruppo F del Mondiale 2026. Dietro nomi come Verbruggen, Van Dijk, Suzuki, Dōan, Gyökeres, Skhiri e Gharbi si nascondono secoli di storia, tradizioni tramandate di generazione in generazione e un profondo legame con il territorio da cui hanno avuto origine.

C'è chi porta sulle spalle il ricordo di un ponte o di una diga che hanno plasmato il paesaggio olandese, chi richiama alberi sacri e rituali della cultura shintoista, chi conserva il richiamo alle montagne e ai prati della Scandinavia e chi, invece, custodisce l'identità di antiche famiglie della Tunisia. Un viaggio che parte dal calcio, ma che attraversa geografia, lingua e cultura, dimostrando come dietro ogni cognome ci sia un'etimologia molto più antica di qualsiasi Mondiale.

Mondiale 2026, Verbruggen, Van Dijk e Van Hecke: tra ponti, argini e cancelli dell'Olanda medievale

è nato il 18 agosto 2002 a, nei Paesi Bassi, ed è il portiere del. Il cognomeha origini olandesi ed è di natura toponimica. Deriva dall'antica espressione, evolutasi nel tempo nella forma attuale, e significa letteralmente. La radice brug indica infatti il ponte, uno degli elementi più importanti del paesaggio dei Paesi Bassi, attraversati da una fitta rete di fiumi e canali.

Bart Verbruggen

Virgil van Dijk è nato l'8 luglio 1991 a Breda. Difensore del Liverpool e capitano dell'Olanda. Il cognome Van Dijk ha origini olandesi ed è di natura toponimica. È composto dalla preposizione van, che significa "da" o "proveniente da", e dal termine dijk, che in olandese indica un argine, una diga o un terrapieno costruito per proteggere il territorio dalle acque.

Nei Paesi Bassi gli argini hanno avuto un'importanza fondamentale fin dal Medioevo, consentendo di sottrarre terre al mare e di difendere città e campagne dalle inondazioni. Per questo motivo molte famiglie finirono per essere identificate proprio in base alla loro vicinanza a queste opere di ingegneria idraulica, considerate essenziali per la vita quotidiana e lo sviluppo del territorio. Il cognome Van Dijk può quindi essere interpretato come "colui che proviene dall'argine", "abitante presso la diga" oppure "discendente della famiglia che viveva vicino all'argine".

Virgilio Van Dijk

Jan-Paul van Hecke è nato l'8 giugno 2000 ad Arnemuiden e fa parte della rosa del Tottenham. Il cognome Van Hecke ha origini olandesi ed è di natura toponimica. È formato dalla preposizione van, che significa "da" o "proveniente da", e dal termine hecke, derivato dall'antico neerlandese, con il significato di "cancello", "recinzione" o "passaggio delimitato".

Nel Medioevo questo cognome veniva attribuito alle famiglie che vivevano nei pressi di un ingresso fortificato, di una barriera rurale o di un terreno recintato, elementi fondamentali per delimitare proprietà, pascoli e vie di accesso ai villaggi. Con il tempo il riferimento geografico si trasformò in un cognome ereditario, tramandato di generazione in generazione. Van Hecke può quindi essere interpretato come "colui che proviene dal cancello", "abitante presso la recinzione" oppure "discendente della famiglia che viveva vicino a un accesso delimitato".

Jan-Paul Van Hecke

Dumfries, Gravenberch e Koopmeiners: dalla fortezza nel bosco ai mercati medievali

Denzel Justus Morris Dumfries è nato il 18 aprile 1996 a Rotterdam, neo acquisto del Real Madrid. Il cognome Dumfries ha origini scozzesi ed è di natura toponimica. Deriva dalla città di Dumfries, situata nella Scozia sud-occidentale, il cui nome affonda le radici nell'antica lingua brittonica. Gli studiosi riconducono l'etimologia agli elementi din, che significa "fortezza", e prys o frias, riferiti a un bosco o a una macchia alberata.

In origine il cognome identificava le persone provenienti da Dumfries o che avevano un legame con questo importante centro medievale, sviluppatosi intorno a un insediamento fortificato. Con il passare dei secoli il nome della località divenne un cognome ereditario, diffondendosi anche al di fuori della Scozia. Dumfries può quindi essere interpretato come "colui che proviene dalla fortezza nel bosco", "abitante di Dumfries" oppure "discendente della famiglia originaria della città fortificata".

Denzel Dumfries

Ryan Jiro Gravenberch è nato il 16 maggio 2002 ad Amsterdam e veste la maglia del Liverpool. Il cognome Gravenberch ha origini olandesi ed è di natura toponimica. È composto dall'antico termine grave, riconducibile al significato di "conte" o "signore feudale", e da berg o dalla sua variante berch, che significa "collina" o "altura". Il significato originario richiama quindi una collina appartenente a un conte oppure un'altura posta sotto la giurisdizione di un signore.

Questo cognome nacque per identificare le famiglie che vivevano nei pressi di un rilievo legato a un dominio nobiliare o provenivano da una località con questa denominazione. Nel corso dei secoli il riferimento geografico si trasformò in un cognome ereditario, tramandandosi di generazione in generazione. Gravenberch può quindi essere interpretato come "colui che proviene dalla collina del conte", "abitante dell'altura signorile" oppure "discendente della famiglia originaria del colle nobiliare".

Ryan Gravenberch

Teun Koopmeiners è nato il 28 febbraio 1998 a Castricum ed è un centrocampista della Juventus. Il cognome Koopmeiners ha origini olandesi ed è di natura professionale. Deriva dall'unione dei termini neerlandesi koop, che significa "commercio" o "acquisto", e meiner, antica forma collegata all'attività del mercante o dell'intermediario negli scambi commerciali. Il significato del cognome è quindi strettamente legato al mondo del commercio.

Nei centri abitati medievali i mercanti rivestivano un ruolo essenziale nello sviluppo economico, favorendo la circolazione di merci tra città e regioni diverse. Proprio dall'attività svolta da questi commercianti nacquero numerosi cognomi professionali, poi trasmessi alle generazioni successive. Koopmeiners può quindi essere interpretato come "mercante", "commerciante" oppure "discendente della famiglia dei commercianti", conservando il ricordo di un mestiere che ebbe un'importanza fondamentale nella società medievale.

Teun Koopmeiners

De Jong, Lang e Malen: il giovane, l'uomo alto e il luogo dell'assemblea

è nato il 12 maggio 1997 aed è uno dei pilastri del centrocampo del. Il cognomeha origini olandesi ed è di natura descrittiva. È composto dall'articolo, che significa, e dall'aggettivo, traducibile come. Si tratta di uno dei cognomi più diffusi nei Paesi Bassi.

Noa Noëll Lang è nato il 17 giugno 1999 a Capelle aan den IJssel ed è un esterno del Napoli. Il cognome Lang ha origini germaniche ed è uno dei cognomi più diffusi nei Paesi Bassi, in Germania e nei Paesi scandinavi. Deriva dall'antico termine germanico lang, che significa "lungo" o "alto", e nacque come soprannome per identificare una persona particolarmente alta o dalla corporatura slanciata.

Durante il Medioevo era consuetudine distinguere gli abitanti di uno stesso villaggio attraverso caratteristiche fisiche immediatamente riconoscibili, che con il passare del tempo finirono per trasformarsi in cognomi ereditari. Lang rientra proprio in questa categoria e conserva ancora oggi il significato originario legato all'aspetto esteriore. Il cognome può quindi essere interpretato come "l'uomo alto", "colui dalla corporatura slanciata" oppure "discendente della famiglia dell'uomo alto".

Solo Noè

Donyell Malen è nato il 19 gennaio 1999 a Wieringen e fa parte del reparto offensivo della Roma. Il cognome Malen ha origini germaniche ed è considerato una variante di antichi cognomi diffusi nei Paesi Bassi e nella Germania nord-occidentale. Secondo gli studi onomastici deriva da un nome personale medievale oppure da un soprannome collegato alla radice germanica mal, riferita a un'assemblea, a un luogo di riunione o, in alcune interpretazioni, a un tribunale locale.

Donyell Malen

Mondiale 2026, Suzuki, Sugawara e Itakura: il legame tra natura, storia e cultura giapponese

Zion Suzuki è nato il 21 agosto 2002 a Newark e difende i pali del Parma. Il cognome Suzuki è uno dei più antichi e diffusi del Giappone. È composto dai caratteri 鈴 (suzu), che significa "campanella", e 木 (ki), traducibile come "albero". Il significato letterale è quindi "albero delle campanelle", un'immagine profondamente legata alla tradizione e alla spiritualità giapponese.

Le origini del cognome risalgono al periodo Heian (794-1185), quando alcune potenti famiglie della provincia di Kii adottarono questa denominazione. Secondo la tradizione, il nome richiamava alberi adornati con piccole campane utilizzate nei rituali shintoisti per allontanare gli spiriti maligni e favorire la protezione divina. Con il passare dei secoli il cognome si diffuse in tutto il Giappone, diventando uno dei più comuni del Paese. Suzuki può quindi essere interpretato come "colui che appartiene all'albero delle campanelle", "discendente della famiglia Suzuki" oppure, in senso simbolico, "protetto dagli alberi sacri e dalle campane della tradizione shintoista".

Zion Suzuki

Yukinari Sugawara è nato il 28 giugno 2000 a Toyokawa ed è un difensore del Southampton. Il cognome Sugawara è di origine giapponese ed è composto dai caratteri 菅 (suga), che indica un giunco, una canna palustre o un'erba selvatica, e 原 (hara o wara), che significa "pianura", "campo" o "altopiano". Il significato letterale del cognome è quindi "pianura dei giunchi" o "campo ricoperto di canne".

Le sue origini risalgono a un'antica famiglia nobiliare del Giappone, dalla quale discese anche il celebre studioso e uomo di Stato Sugawara no Michizane, vissuto tra il IX e il X secolo e successivamente venerato come divinità della cultura e dell'apprendimento nella tradizione shintoista. Con il trascorrere dei secoli il cognome si diffuse in diverse regioni del Paese, mantenendo il forte legame con il territorio e con una delle casate più prestigiose della storia giapponese. Sugawara può quindi essere interpretato come "colui che proviene dalla pianura dei giunchi", "abitante del campo di canne" oppure "discendente della storica famiglia Sugawara".

Yukinari Sugawara

Kō Itakura è nato il 27 gennaio 1997 a Yokohama ed è il capitano della nazionale giapponese, oltre a vestire la maglia dell'Ajax. Il cognome Itakura (板倉) ha origini giapponesi ed è composto dai caratteri 板 (ita), che significa "tavola di legno", e 倉 (kura), traducibile come "magazzino", "deposito" o "granaio". Il significato letterale del cognome è quindi "magazzino di legno" oppure "granaio costruito in legno".

Questo cognome nacque per identificare le famiglie che vivevano nei pressi di depositi destinati alla conservazione del riso o di altri prodotti agricoli, edifici che rivestivano un ruolo fondamentale nell'economia del Giappone feudale. In molte regioni del Paese tali magazzini rappresentavano il cuore dell'attività commerciale e dell'amministrazione locale, diventando un naturale punto di riferimento anche per l'identificazione delle persone. Itakura può quindi essere interpretato come "colui che proviene dal magazzino di legno", "abitante vicino al granaio" oppure "discendente della famiglia del deposito".

Itakura

Nagatomo, Itō e Tanaka: dall'amicizia dei samurai alle risaie del Sol Levante

Yūto Nagatomo è nato il 12 settembre 1986 a Saijō ed è un difensore dell'FC Tokyo, impiegabile anche come centrocampista. Il cognome Nagatomo (長友) ha origini giapponesi ed è composto dai caratteri 長 (naga), che significa "lungo" o "esteso", e 友 (tomo), traducibile come "amico" o "compagno". Il significato letterale del cognome è quindi "amico di lunga data" oppure "amicizia duratura".

Nella tradizione giapponese i cognomi erano spesso legati non solo al territorio, ma anche a valori morali e relazionali ritenuti fondamentali all'interno della comunità. Nagatomo richiama proprio l'idea della lealtà e della solidità dei rapporti umani, qualità molto apprezzate nella cultura nipponica. Tramandato di generazione in generazione, il cognome conserva ancora oggi questo forte valore simbolico. Nagatomo può quindi essere interpretato come "colui che mantiene amicizie durature", "discendente della famiglia dell'amicizia longeva" oppure, in senso più ampio, "uomo fedele e leale nei rapporti con gli altri".

Hiroki Itō è nato il 12 maggio 1999 a Shizuoka ed è un difensore del Bayern Monaco, pur potendo essere impiegato anche a centrocampo. Il cognome Itō (伊藤) è uno dei più antichi e diffusi del Giappone. È composto dai caratteri 伊 (i), il cui valore è prevalentemente fonetico, e 藤 (fuji o tō), che significa "glicine", il fiore simbolo del potente clan Fujiwara, una delle famiglie più influenti della storia giapponese.

Le origini del cognome risalgono proprio ai rami della casata Fujiwara, dai quali nel corso dei secoli nacquero numerose famiglie che adottarono nuovi cognomi mantenendo il carattere 藤 come elemento distintivo del proprio lignaggio. Per questo motivo Itō è considerato un cognome strettamente legato alla nobiltà dell'antico Giappone e alla tradizione aristocratica del Paese. Il suo significato può quindi essere interpretato come "discendente del clan del glicine", "appartenente alla famiglia Itō" oppure, in senso simbolico, "erede della tradizione dei Fujiwara".

Hiroki Ito

Ao Tanaka è nato il 10 settembre 1998 a Kawasaki ed è un centrocampista del Leeds United. Il cognome Tanaka (田中) è uno dei più diffusi del Giappone ed è di natura toponimica. È composto dai caratteri 田 (ta), che significa "risaia", e 中 (naka), traducibile come "centro" o "mezzo". Il significato letterale è quindi "in mezzo alla risaia" oppure "centro delle risaie".

Le sue origini risalgono al Giappone feudale, quando molte famiglie adottavano cognomi ispirati al paesaggio circostante. Le risaie rappresentavano il cuore dell'economia agricola del Paese e costituivano un punto di riferimento naturale per identificare villaggi e nuclei familiari. Da questa consuetudine nacque il cognome Tanaka, destinato a diffondersi in tutto il Giappone e a diventare uno dei più comuni. Può quindi essere interpretato come "colui che vive tra le risaie", "abitante del centro dei campi di riso" oppure "discendente della famiglia insediata nelle risaie".

Ao Tanaka

Dōan e Moriyasu: il tempio della pace e il custode della foresta

Ritsu Dōan è nato il 16 giugno 1998 ad Amagasaki ed è un'ala dell'Eintracht Francoforte, pur potendo essere impiegato anche come centrocampista. Il cognome Dōan (堂安) ha origini giapponesi ed è composto dai caratteri 堂 (dō), che significa "sala", "tempio" o "edificio principale", e 安 (an), traducibile come "pace", "tranquillità" o "sicurezza". Il significato letterale del cognome è quindi "tempio della pace" oppure "sala della tranquillità".

Le sue origini sono legate a famiglie che vivevano nei pressi di edifici religiosi o amministrativi, punti di riferimento della vita sociale e spirituale del Giappone antico. In altri casi il cognome rappresentava un augurio di serenità e stabilità per il casato, secondo una tradizione molto diffusa nella cultura nipponica. Tramandato nei secoli come cognome ereditario, Dōan può essere interpretato come "colui che proviene dal tempio della pace", "abitante vicino alla sala della tranquillità" oppure "discendente della famiglia della pace e della sicurezza".

Ritsu Doan

Hajime Moriyasu è nato il 23 agosto 1968 a Kakegawa ed è il commissario tecnico della nazionale giapponese. Il cognome Moriyasu (森保) ha origini giapponesi ed è composto dai caratteri 森 (mori), che significa "foresta", e 保 (yasu), traducibile come "proteggere", "custodire" o "preservare". Il significato letterale del cognome è quindi "protettore della foresta" oppure "colui che custodisce il bosco".

Le sue origini sono legate alle antiche comunità rurali del Giappone, dove boschi e foreste rappresentavano una risorsa fondamentale per la vita quotidiana e avevano anche un profondo valore spirituale nella tradizione shintoista. Molti cognomi nacquero proprio dal rapporto tra le famiglie e il territorio circostante, trasformandosi poi in cognomi ereditari. Moriyasu può quindi essere interpretato come "colui che protegge la foresta", "custode del bosco" oppure "discendente della famiglia incaricata di preservare le aree boschive".

Hajime Moriyasu

Mondiale 2026, Lagerbielke, Svanberg e Bergvall: l'alloro, il cigno e la montagna

Gustaf Johan Lagerbielke è nato il 10 aprile 2000 a Stoccolma e milita nel Braga. Il cognome Lagerbielke ha origini svedesi ed è un cognome nobiliare composto da due elementi tipici della tradizione onomastica scandinava: lager, che richiama l'alloro, simbolo di gloria, prestigio e vittoria, e bjälke, antica forma da cui deriva bielke, con il significato di "trave" o "trave portante".

Il cognome fu adottato da una delle più antiche famiglie aristocratiche della Svezia e, come molti cognomi nobiliari del Paese, non descriveva un mestiere o un luogo di provenienza, ma aveva lo scopo di evocare solidità, prestigio e continuità dinastica. Tramandato per secoli all'interno della casata, Lagerbielke può quindi essere interpretato come "trave dell'alloro", simbolo di forza e gloria, oppure "discendente della nobile famiglia Lagerbielke".

Gustavo Lagerbielke

Mattias Olof Svanberg è nato il 5 gennaio 1999 a Malmö ed è un centrocampista del Wolfsburg. Il cognome Svanberg ha origini svedesi ed è di natura toponimica. È composto dai termini svan, che significa "cigno", e berg, traducibile come "montagna", "roccia" o "altura". Il significato letterale del cognome è quindi "montagna del cigno" oppure "altura del cigno".

Come molti cognomi ornamentali nati in Svezia tra il XVIII e il XIX secolo, Svanberg unisce due elementi della natura particolarmente evocativi. Il cigno, simbolo di eleganza, purezza e nobiltà nella tradizione nordica, viene accostato alla montagna, emblema di solidità e resistenza. Con il trascorrere del tempo questa combinazione si trasformò in un cognome ereditario, tramandato all'interno della stessa famiglia. Svanberg può quindi essere interpretato come "colui che proviene dalla montagna del cigno", "abitante dell'altura del cigno" oppure, in senso simbolico, "discendente della famiglia della forza e dell'eleganza".

Mattias Svanberg

Lucas Erik Holger Bergvall è nato il 2 febbraio 2006 a Stoccolma ed è un centrocampista del Tottenham. Il cognome Bergvall ha origini svedesi ed è di natura toponimica. È composto dai termini berg, che significa "montagna", "roccia" o "altura", e vall, parola che in svedese indica un prato, un pascolo o una distesa erbosa. Il significato originario del cognome è quindi "prato ai piedi della montagna" oppure "pascolo situato presso la collina".

Come molti cognomi ornamentali diffusi in Svezia tra il XVIII e il XIX secolo, Bergvall nacque dall'unione di due elementi del paesaggio nordico, scelti per evocare il forte legame della famiglia con la natura. Con il passare del tempo il cognome si tramandò di generazione in generazione, conservando il richiamo ai caratteristici scenari scandinavi. Bergvall può quindi essere interpretato come "colui che proviene dal prato della montagna", "abitante del pascolo ai piedi dell'altura" oppure "discendente della famiglia legata al paesaggio montano".

Lucas Bergvall

Mondiale 2026, Isak, Gyökeres e Potter: tre cognomi tra fede, origini e mestieri medievali

Alexander Isak è nato il 21 settembre 1999 a Solna ed è l'attaccante del Liverpool. Il cognome Isak ha origini bibliche ed è la forma scandinava del nome Isacco, derivato dall'ebraico Yitzḥaq (יִצְחָק), che significa "egli riderà" oppure "Dio ha fatto sorridere". L'origine del nome è legata al racconto biblico della nascita di Isacco, quando Sara sorrise incredula alla promessa di avere un figlio in età avanzata.

Nei Paesi nordici Isak si è affermato sia come nome proprio sia, in alcuni casi, come cognome derivato da un antico patronimico, utilizzato per identificare i discendenti di un uomo chiamato Isak. Con il trascorrere dei secoli il riferimento al capostipite divenne un cognome ereditario. Isak può quindi essere interpretato come "figlio di Isak", "discendente di Isacco" oppure, in senso simbolico, "erede della gioia e della promessa".

Alessandro Isaac

Viktor Einar Gyökeres è nato il 4 giugno 1998 a Stoccolma ed è un attaccante dell'Arsenal. Il cognome Gyökeres ha origini ungheresi ed è di natura lessicale. Deriva dalla parola ungherese gyökér, che significa "radice". Nel corso del tempo il termine ha dato origine al cognome attraverso una forma patronimica e familiare, diffusa soprattutto in Ungheria.

Nella tradizione ungherese la radice rappresenta un simbolo di stabilità, continuità e appartenenza alle proprie origini, valori che hanno contribuito alla diffusione del cognome nel corso dei secoli. La presenza di Gyökeres in Svezia è legata alle origini paterne del calciatore, la cui famiglia conserva questo patrimonio onomastico ungherese. Il cognome può quindi essere interpretato come "colui che affonda le proprie radici", "discendente della famiglia delle radici" oppure, in senso simbolico, "uomo profondamente legato alle proprie origini".

Viktor Gyokeres

Graham Stephen Potter è nato il 20 maggio 1975 a Solihull ed è il commissario tecnico della nazionale svedese. Il cognome Potter ha origini inglesi ed è di natura professionale. Deriva dall'inglese antico pottere, termine utilizzato per indicare il vasaio, ossia l'artigiano specializzato nella lavorazione dell'argilla e nella produzione di recipienti in terracotta destinati alla vita quotidiana.

Durante il Medioevo il mestiere del vasaio era essenziale per la conservazione degli alimenti, il trasporto dei liquidi e la preparazione dei cibi, motivo per cui diede origine a uno dei cognomi professionali più diffusi nei territori anglosassoni. Con il passare dei secoli il riferimento all'attività svolta si trasformò in un cognome ereditario, tramandato all'interno della stessa famiglia. Potter può quindi essere interpretato come "vasaio", "artigiano della ceramica" oppure "discendente della famiglia dei vasai".

Graham Potter

Mondiale 2026, Bronn, Khedira, Gharbi e Skhiri: tra pozzi, prosperità e antiche famiglie nordafricane

Dylan Daniel Mahmoud Bronn è nato il 19 giugno 1995 a Cannes ed è un difensore del Servette. Il cognome Bronn ha origini germaniche ed è diffuso soprattutto nei Paesi di lingua tedesca e in alcune aree della Francia orientale. Secondo gli studi onomastici deriva dall'antico termine germanico brunn o bronn, che significa "sorgente", "fontana" o "pozzo", elemento fondamentale per la nascita e lo sviluppo degli insediamenti medievali.

In origine il cognome veniva attribuito alle famiglie che vivevano nei pressi di una sorgente o che possedevano terreni caratterizzati dalla presenza di una fonte d'acqua. Con il trascorrere dei secoli il riferimento geografico si trasformò in un cognome ereditario, tramandato all'interno della stessa famiglia. Bronn può quindi essere interpretato come "colui che proviene dalla sorgente", "abitante vicino al pozzo" oppure "discendente della famiglia della fonte d'acqua".

Dylan Bronn

Rani Khedira è nato il 27 gennaio 1994 a Stoccarda ed è un centrocampista dell'Union Berlino. Il cognome Khedira ha origini arabe ed è diffuso soprattutto in Tunisia e in altri Paesi del Nord Africa. Gli studiosi di onomastica lo riconducono alla radice araba khadr, associata al significato di "verde", colore che nella tradizione islamica richiama prosperità, vitalità e benedizione.

Nel corso dei secoli il cognome si è consolidato come denominazione familiare all'interno del Maghreb, mantenendo un forte valore genealogico più che professionale o geografico. Tramandato di generazione in generazione, Khedira continua a rappresentare il legame con il proprio lignaggio e con le antiche tradizioni della famiglia. Può quindi essere interpretato come "discendente della famiglia Khedira", "appartenente a un antico casato nordafricano" oppure, in senso simbolico, "colui che porta prosperità e rinascita", richiamando il significato del colore verde nella cultura araba.

Rani Khedira

Ismaël Seifallah Gharbi è nato il 10 aprile 2004 a Parigi ed è un centrocampista del Braga. Il cognome Gharbi ha origini arabe ed è molto diffuso in Tunisia, Algeria e Marocco. Deriva dalla parola araba gharb (غرب), che significa "ovest" oppure "occidente". In origine veniva utilizzato per indicare una persona proveniente dalla parte occidentale di una città, di una regione o di un territorio.

Con il trascorrere dei secoli questo riferimento geografico si trasformò in un cognome ereditario, tramandato di generazione in generazione. Nella tradizione onomastica araba era infatti comune identificare una famiglia in base alla sua area di provenienza, dando origine a numerosi cognomi di natura toponimica. Gharbi può quindi essere interpretato come "colui che proviene da occidente", "abitante della regione occidentale" oppure "discendente della famiglia dell'ovest".

Ismaël Seifallah Gharbi

Ellyes Joris Skhiri

Ellyes Joris Skhiri è nato il 10 maggio 1995 a Lunel ed è un centrocampista dell'Eintracht Francoforte. Il cognome Skhiri ha origini arabe ed è diffuso principalmente in Tunisia. Secondo gli studi onomastici appartiene alla tradizione dei cognomi familiari del Maghreb e viene ricondotto a un antico lignaggio, più che a un mestiere o a un preciso riferimento geografico.

Come avviene per molti cognomi nordafricani, Skhiri si è tramandato di generazione in generazione come elemento distintivo del casato e della comunità di appartenenza. Il suo valore è soprattutto genealogico e identitario, poiché conserva il legame con gli antenati e con la storia della famiglia. Skhiri può quindi essere interpretato come "discendente della famiglia Skhiri", "appartenente a un antico casato del Maghreb" oppure, in senso simbolico, "custode della propria eredità familiare e culturale".