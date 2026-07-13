L'Inghilterra è in semifinale del Mondiale 2026, ma il clima non è dei più sereni. Dopo il successo ai supplementari contro la Norvegia, Tuchel ha criticato la prestazione dei Tre Leoni, definendola troppo disordinata e poco brillante. Parole che non sono piaciute a Jude Bellingham, protagonista con una doppietta e pronto a difendere la squadra. Nel mezzo della polemica è intervenuto Harry Kane. Il capitano inglese ha scelto di sostenere il proprio allenatore, pur senza alimentare tensioni nello spogliatoio. Per l'attaccante del Bayern Monaco, Tuchel conosce il valore del gruppo e chiede semplicemente di vedere in campo il livello mostrato durante gli allenamenti. Ora, però, ogni discussione passa in secondo piano: mercoledì c'è la semifinale contro l'Argentina.

Inghilterra, Kane difende Tuchel dopo il botta e risposta con Bellingham

è tra le migliori quattro del Mondiale 2026. Ma la qualificazione contro la Norvegia non ha spento le polemiche. Anzi. Dopo il 2-1 ai tempi supplementari,hala prestazione dei suoi. Il ct ha parlato di una squadra troppo disordinata, lenta e poco efficace. Parole che non sono piaciute a Jude. Il centrocampista del Real Madrid, autore di una doppietta, ha risposto subito. "Forse non sa cosa significhi giocare contro Haaland, Odegaard, Nusa e Sorloth. Non si vince sempre giocando bene. A volte bisogna saper soffrire", ha dichiarato. A riportare la calma ci ha pensato Harry. Il capitano inglese ha difeso Tuchel, spiegando il senso delle sue parole.

DUSELDORF, GERMANIA - 6 LUGLIO: Jude Bellingham e Harry Kane dell'Inghilterra reagiscono durante la partita dei quarti di finale di UEFA EURO 2024 tra Inghilterra e Svizzera alla Düsseldorf Arena il 6 luglio 2024 a Düsseldorf, Germania. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

"Quando ci vede allenare sa di cosa siamo capaci. Conosce la qualità della squadra e vuole vedere quella versione anche in partita", ha detto l'attaccante del Bayern Monaco. Kane, però, ha anche invitato tutti a mantenere l'equilibrio. "Sappiamo che non è semplice affrontare avversari di questo livello. Ma siamo consapevoli di poter raggiungere uno standard più alto. Finora si sono visti solo alcuni momenti". Ora ogni attenzione è rivolta alla semifinale. Mercoledì l'Inghilterra sfiderà l'Argentina campione del mondo. Kane non ha dubbi: "La cosa più importante è essere arrivati fin qui. Possiamo ancora migliorare e non dobbiamo preoccuparci troppo. Stiamo facendo tante cose positive".