Il capitano inglese ha scelto di dire la sua senza però alimentare ulteriori tensioni nello spogliatoio
L'Inghilterra è in semifinale del Mondiale 2026, ma il clima non è dei più sereni. Dopo il successo ai supplementari contro la Norvegia, Tuchel ha criticato la prestazione dei Tre Leoni, definendola troppo disordinata e poco brillante. Parole che non sono piaciute a Jude Bellingham, protagonista con una doppietta e pronto a difendere la squadra. Nel mezzo della polemica è intervenuto Harry Kane. Il capitano inglese ha scelto di sostenere il proprio allenatore, pur senza alimentare tensioni nello spogliatoio. Per l'attaccante del Bayern Monaco, Tuchel conosce il valore del gruppo e chiede semplicemente di vedere in campo il livello mostrato durante gli allenamenti. Ora, però, ogni discussione passa in secondo piano: mercoledì c'è la semifinale contro l'Argentina.
Inghilterra, Kane difende Tuchel dopo il botta e risposta con BellinghamL'Inghilterra è tra le migliori quattro del Mondiale 2026. Ma la qualificazione contro la Norvegia non ha spento le polemiche. Anzi. Dopo il 2-1 ai tempi supplementari, Tuchel ha criticato la prestazione dei suoi. Il ct ha parlato di una squadra troppo disordinata, lenta e poco efficace. Parole che non sono piaciute a Jude Bellingham. Il centrocampista del Real Madrid, autore di una doppietta, ha risposto subito. "Forse non sa cosa significhi giocare contro Haaland, Odegaard, Nusa e Sorloth. Non si vince sempre giocando bene. A volte bisogna saper soffrire", ha dichiarato. A riportare la calma ci ha pensato Harry Kane. Il capitano inglese ha difeso Tuchel, spiegando il senso delle sue parole.
"Quando ci vede allenare sa di cosa siamo capaci. Conosce la qualità della squadra e vuole vedere quella versione anche in partita", ha detto l'attaccante del Bayern Monaco. Kane, però, ha anche invitato tutti a mantenere l'equilibrio. "Sappiamo che non è semplice affrontare avversari di questo livello. Ma siamo consapevoli di poter raggiungere uno standard più alto. Finora si sono visti solo alcuni momenti". Ora ogni attenzione è rivolta alla semifinale. Mercoledì l'Inghilterra sfiderà l'Argentina campione del mondo. Kane non ha dubbi: "La cosa più importante è essere arrivati fin qui. Possiamo ancora migliorare e non dobbiamo preoccuparci troppo. Stiamo facendo tante cose positive".
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