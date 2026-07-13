Con la sfida tra Argentina e Svizzera, si è conclusa la fase dei quarti di finale del Mondiale. Un'edizione che continua a confermarsi superiore alle aspettative secondo i numeri: oltre sei milioni e mezzo di tifosi hanno assistito alle 100 partite che si sono disputate. Nonostante le polemiche extra campo, il Mondiale del 2026 è e sarà sicuramente un'edizione da record, che smentisce chi alla vigilia aveva più di qualche dubbio.

Un Mondiale storico

Il numero complessivo degli spettatori negli impianti ha toccato la cifra di. Questo dato si traduce in una media di. Si tratta di numeri che superano nettamente i risultati ottenuti nelle due edizioni precedenti del torneo, quella giocata in Russia nel 2018 e quella disputata in Qatar nell'inverno del 2022.

Guardando ai dati passati, otto anni fa un totale di 3.031.768 tifosi seguì le 64 partite della Coppa del Mondo, registrando una media di 47.371 spettatori a partita. In Qatar, invece, 3,4 milioni di persone assistettero al primo Mondiale invernale della storia, riempiendo gli stadi fino al 96,3% della loro capienza totale.

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Le migliori semifinali possibili: Francia-Spagna e Inghilterra-Argentina

Numeri che confermano la volontà dei tifosi di essere presenti al più grande torneo del mondo, nonostante i costi esorbitanti e le polemiche che hanno caratterizzato l'avvicinamento al Mondiale.Ora il calendario del torneo prevede due semifinali di altissimo livello, che coincidono curiosamente con le prime quattro squadre dell'attuale ranking FIFA. Martedì lasfiderà la, finalista dell'ultimo Mondiale. Il giorno dopo scenderanno in campo i campioni del mondo in carica dell', che sfideranno

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 31 MARZO: Lionel Messi con la maglia dell'Argentina (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images).

Il Mondiale si chiuderà nel fine settimana: la finale per il terzo e quarto posto è in programma sabato alle 23.00, mentre la finalissima si giocherà domenica alle 21.00 a New York.

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