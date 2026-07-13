Nuove rivelazioni si abbattono sul Mondiale, accendendo i riflettori sulle controverse decisioni del comitato disciplinare. Secondo un'inchiesta condotta dal Times, l'annullamento del cartellino rosso comminato a Folarin Balogun è stato deciso da un singolo individuo: Mohammad al-Kamali, presidente emiratino del comitato disciplinare della FIFA. La scelta è stata approvata in totale autonomia, senza interpellare nessuno degli altri 17 membri che compongono l'organo.

La vicenda Balogun

L'attaccante del Monaco era stato espulso al 64° minuto dei sedicesimi di finale contro la Bosnia , per un intervento giudicato pericoloso, seppur involontario, ai danni di Tarik Muharemović. Di norma, una simile sanzione prevede la squalifica automatica per la partita successiva. In via eccezionale,permettendo al giocatore di disputare l'ottavo di finale contro il Belgio. A rendere la vicenda ancor più torbida fu l'intervento di, Presidente degli Stati Uniti, che ha confermato pubblicamente di aver telefonato al suo "amico", con l'intento di far annullare la squalifica.

SHARM EL-SHEIKH, EGITTO - 13 OTTOBRE: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente della FIFA Gianni Infantino posano per una foto, in occasione di un vertice dei leader mondiali sulla fine della guerra a Gaza il 13 ottobre 2025 a Sharm El-Sheikh, in Egitto. Il presidente Trump si trova in Egitto per incontrare i leader europei e mediorientali in quello che viene presentato come un vertice di pace internazionale, a seguito dell'avvio di un accordo di cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti per porre fine alla guerra nella Striscia di Gaza. (Foto di Suzanne Plunkett - Pool / Getty Images)

Chi ha deciso di sospendere la squalifica?

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Il no comment della FIFA

Successivamente, la FIFA ha sospeso Balogun "in via cautelare per un periodo di un anno", con una sanzione economica di 40.000 dollari (circa 35.000 euro). Nel comunicato ufficiale, la FIFA ha giustificato la decisione citando vagamentedel proprio codice disciplinare, omettendo però i dettagli della procedura. Sebbene il Times confermi che in passato laabbia affidato la risoluzione dei casi disciplinari a un singolo membro (solitamente il vicepresidente colombiano Jorge Palacio), questo non si era mai verificato con. Quest'ultimo, eletto al Congresso FIFA del 2025, non aveva mai preso decisioni solitarie in oltre 100 casi precedenti documentati. La FIFA, elogiando la propria indipendenza, ha rilasciato una dichiarazione in merito alle proprie normative: "Il comitato deve agire sulla base del codice disciplinare della FIFA e deve prendere le sue decisioni alla presenza di almeno tre membri. In casi specifici, il presidente può decidere da solo".Non è stato chiarito quali siano i parametri di questi "casi specifici". Di fronte alle richieste di chiarimento del Times,, così come lo stesso al-Kamali, interpellato sabato dalla BBC. Un profondo sgomento trapela però dall'interno del sistema calcistico. Una fonte vicina alla FIFA ha rilasciato una dura dichiarazione all'agenzia AFP: "La coerenza della FIFA è una questione di principio: è una manifestazione del suo modo di operare. Siamo scioccati, ma non possiamo più sorprenderci".