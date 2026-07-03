Numeri da evento globale per la partita tra Usa e Bosnia, che ha registrato una media di 24,4 milioni di spettatori, confermandosi uno dei match più seguiti dell’anno e segnando un dato clamoroso per il calcio negli USA. Un risultato che colpisce ancora di più se confrontato con altri grandi eventi sportivi. Le Finals NBA 2026, infatti, avevano raggiunto un picco massimo di circa 20 milioni di spettatori. Cifra già considerata eccellente per il basket americano ma comunque inferiore rispetto ai numeri fatti registrare dal match internazionale.

Negli Usa tutti pazzi per Pulisic e compagni: il dato contro la Bosnia è clamoroso

La partita, valida come sedicesimo di finale, ha quindi superato anche le aspettative degli analisti televisivi, mostrando una crescita significativa dell’interesse del pubblico statunitense per il calcio, soprattutto quando la nazionale è coinvolta in sfide a eliminazione diretta. Il dato dei 24,4 milioni di spettatori medi evidenzia un trend sempre più evidente: il calcio sta guadagnando spazio nel panorama sportivo americano, tradizionalmente dominato da NFL, NBA e baseball. Un segnale forte, soprattutto considerando che si tratta di una fase a eliminazione diretta e non di una finale.

La sfida contro la Bosnia ha dunque rappresentato non solo un evento sportivo, ma anche un fenomeno mediatico di grande impatto. Capace di catalizzare l’attenzione di un pubblico trasversale e di superare soglie considerate fino a pochi anni fa difficilmente raggiungibili per il calcio negli Stati Uniti. Numeri che alimentano il dibattito sulla crescita del movimento calcistico americano e sulla capacità della nazionale USA di trascinare l’interesse del pubblico. Soprattutto nelle fasi decisive delle competizioni internazionali.

The USA's match vs. Bosnia really averaged 24.4 MILLION viewers 🤯



WILD. pic.twitter.com/DxG3Vk8nAn — FanDuel (@FanDuel) July 2, 2026

Il confronto con le NBA Finals 2026, ferme a un picco di circa 20 milioni di spettatori, contribuisce a sottolineare la portata del risultato, evidenziando come il calcio stia progressivamente riducendo le distanze anche rispetto agli eventi storicamente più seguiti negli Stati Uniti. Un dato che, al di là delle cifre, racconta un cambiamento culturale in atto: il calcio non è più soltanto uno sport emergente negli USA. Ma una realtà capace di competere, almeno in alcune occasioni, con i giganti dello sport americano.