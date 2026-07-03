Ora la federazione dovrà cercare un nuovo tecnico per la panchina della nazionale tedesca, ma c'è già un favorito.
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Finisce oggi, con le sue dimissioni, l'avventura di Julian Nagelsmann sulla panchina della Germania. Il ct, infatti, si è dimesso dopo la cocente eliminazione subita ai sedicesimi di finale del Mondiale ad opera del Paraguay.
Nagelsmann: ecco le dimissioni del ct della GermaniaErano attese, sono arrivate: le dimissioni di Julian Nagelsmann. Che, quindi, non è più il tecnico della Germania. Ha pesato la cocente eliminazione subita ai rigori ad opera del Paraguay. La Germania aveva invece fatto bene nel suo girone, il gruppo E, uscendo con sei punti dopo aver vinto contro Curacao e la Costa d'Avorio. Tutti, infatti, si aspettavano che la rosa di Nagelsmann fosse in grado di proseguire molto più avanti nen torneo, magari fino alla finale. Secondo quanto riporta la Bild e Sky, giovedi si è svolta una riunione per analizzare la disfatta e la federazione ha chiesto all'allenatore di lasciare l'incarico che ricopriva dal settembre del 2023. Adesso la Federazione tedesca dovrà cercare un nuovo allenatore per ricostruire.
🚨🚨 BREAKING: Julian Nagelsmann and Germany, it’s OVER. He’s no longer the head coach.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 3, 2026
Decision made and Nagelsmann leaves the job after poor World Cup, as BILD reports.
👀 Jürgen Klopp would be OPEN to the job, as revealed earlier this week. 🇩🇪 pic.twitter.com/wE11V20g6G
Il favorito per la panchina è KloppLa ricerca del successore dovrà cominciare a breve. Ma c'è già un grande favorito per questo ruolo: il nome che circola, infatti, è quello di Jurgen Klopp. Dopo svariati anni alla guida dei club, come tecnico, Klopp è oggi il Head of Global Soccer di Red Bull. In precedenza Klopp è stato il tecnico del Mainz, del Borussia Dortmund e del Liverpool in Premier League ottenendo grandi risultati. Klopp è uno degli allenatori, non solo tedeschi, più vincenti degli ultimi anni. Ha trionfato due volte in Bundesliga con il Borussia Dortmund e con i gialloneri ha vinto anche una Coppa di Germania. Ma è nel massimo campionato inglese che ha scritto la storia: ha vinto una Premier League e poi anche una Champions League, una Coppa del Mondo per club e una FA Cup.
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