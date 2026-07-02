Cherki, classe 2003, gioca nel Manchester City e ha voluto caricare l'ambiente in vista di questa importante gara.

Federico Iezzi
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Francia, Deschamps si inchina a Mbappé durante la sostituzione

Manca sempre meno e cresce sempre di più l'attesa per la sfida degli ottavi di finale del Mondiale tra Francia e Paraguay. Suona la carica Rayan Cherki, sui canali ufficiali della nazionale francese: "Abbiamo fame, tantissima fame".

Francia-Paraguay: un posto per i quarti di finale

Il Paraguay ha eliminato, in maniera del tutto inaspettata, la Germania di Nagelsmann ai calci di rigore. La Francia di Descahmps, dopo aver vinto il suo girone, si è facilmente sbarazzata della Svezia. La sfida dei sedicesimi di finale, infatti, è finita con il trionfo dei Blues: un secco tre a zero con due reti firmate Mbappè e una di Barcola. Con questa doppietta, tra l'altro, Mbappè ha raggiunto Messi a sei gol segnati nel Mondiale e superato il rivale Haaland, fermo a cinque. Adesso la squadra di Didier Deschamps, da favorita, se la dovrà vedere, agli ottavi, con il Paraguay di Alfaro, avversario comunque da non prendere sottogamba. Si gioca il 4 luglio allo stadio Lincoln Financial Field di Philadelphia, alle 23 in Italia.
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Cherki suona la carica: "Abbiamo una fame da matti"

Ci ha pensato il talento del Manchester City, Rayan Cherki, a mettere in guardia i sudamericani. Non sarà una passeggiata: il centrocampista ha sottilineato che la Francia è pronta e che l'obiettivo è chiaro. L'intenzione è di arrivare fino in fondo, fino alla vittoria del titolo. Cherki ha parlato in un video pubblicato sui canali ufficiali della nazionale francese. "Abbiamo fame, tantissima fame. Siamo nella fase a eliminazione diretta: chi vince resta, chi perde va in vacanza" , ha spiegato l'ex giocatore del Lione. Il classe 2003 ha poi aggiunto che il gruppo è unito e motivato, ha una grande mentalità, anche se questo dall'esterno questo dato non sempre viene percepito alla perfezione: "Forse la gente non se ne rende conto, ma abbiamo una fame da matti"

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