Cherki, classe 2003, gioca nel Manchester City e ha voluto caricare l'ambiente in vista di questa importante gara.
Francia, Deschamps si inchina a Mbappé durante la sostituzione
Manca sempre meno e cresce sempre di più l'attesa per la sfida degli ottavi di finale del Mondiale tra Francia e Paraguay. Suona la carica Rayan Cherki, sui canali ufficiali della nazionale francese: "Abbiamo fame, tantissima fame".
Francia-Paraguay: un posto per i quarti di finaleIl Paraguay ha eliminato, in maniera del tutto inaspettata, la Germania di Nagelsmann ai calci di rigore. La Francia di Descahmps, dopo aver vinto il suo girone, si è facilmente sbarazzata della Svezia. La sfida dei sedicesimi di finale, infatti, è finita con il trionfo dei Blues: un secco tre a zero con due reti firmate Mbappè e una di Barcola. Con questa doppietta, tra l'altro, Mbappè ha raggiunto Messi a sei gol segnati nel Mondiale e superato il rivale Haaland, fermo a cinque. Adesso la squadra di Didier Deschamps, da favorita, se la dovrà vedere, agli ottavi, con il Paraguay di Alfaro, avversario comunque da non prendere sottogamba. Si gioca il 4 luglio allo stadio Lincoln Financial Field di Philadelphia, alle 23 in Italia.
Cherki suona la carica: "Abbiamo una fame da matti"Ci ha pensato il talento del Manchester City, Rayan Cherki, a mettere in guardia i sudamericani. Non sarà una passeggiata: il centrocampista ha sottilineato che la Francia è pronta e che l'obiettivo è chiaro. L'intenzione è di arrivare fino in fondo, fino alla vittoria del titolo. Cherki ha parlato in un video pubblicato sui canali ufficiali della nazionale francese. "Abbiamo fame, tantissima fame. Siamo nella fase a eliminazione diretta: chi vince resta, chi perde va in vacanza" , ha spiegato l'ex giocatore del Lione. Il classe 2003 ha poi aggiunto che il gruppo è unito e motivato, ha una grande mentalità, anche se questo dall'esterno questo dato non sempre viene percepito alla perfezione: "Forse la gente non se ne rende conto, ma abbiamo una fame da matti"
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