Manca sempre meno e cresce sempre di più l'attesa per la sfida degli ottavi di finale del Mondiale tra Francia e Paraguay. Suona la carica Rayan Cherki, sui canali ufficiali della nazionale francese: "Abbiamo fame, tantissima fame".

Francia-Paraguay: un posto per i quarti di finale

Cherki suona la carica: "Abbiamo una fame da matti"