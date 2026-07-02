Un altro match dei sedicesimi tra squadre europee è quello tra Spagna e Austria. La gara è in programma giovedì 2 luglio alle ore 21:00 al SoFi Stadium di Inglewood. La vincente della sfida affronterà agli ottavi quella tra Portogallo e Croazia. Ecco il pronostico della redazione di DDD su Spagna-Austria.

I precedenti tra le due squadre

Spagna e Austria si sono affrontatenella loro storia se si considerano sia gare amichevoli sia ufficiali. Il bilancio è favorevole alla squadra iberica con le sue 9 vittorie. Seguono i 4 successi dei biancorossi e 3 i pareggi. Anche ilpende dalla stessa parte. Le Furie Rosse hanno siglato 43 reti, quasi il doppio delle 22 degli avversari. Il capocannoniere per distacco della sfida ècon 5 sigilli.

VIENNA, AUSTRIA - SETTEMBRE 04: QUALIFICAZIONI EUROPEI 1999, AUSTRIA - SPAGNA 1:3, Vienna; RAUL/ESP (Foto di Peter Schatz/Bongarts/Getty Images)

Per quanto riguarda le gare ufficiali, sono 7 gli incontri. 6 sono avvenuti nell'ambito delle qualificazioni a Mondiali o Europei. Per il primo caso le partite risalgono al 2000/01, quando in Austria finì 1-1 e in Spagna 4-0 per gli iberici. Per il secondo caso le sfide si giocarono nel 1987 e nel 1999, vinte tutte e quattro dalle Furie Rosse. L'unico precedente in un Mondiale è del 1978 in Argentina e finì 2-1 per i biancorossi.

Le probabili formazioni

: Unai Simon; Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Merino, Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Oyarzabal, Baena.: Luis De la Fuente.

AUSTRIA (4-2-3-1): Schlager; Posch, Lienhart, Alaba, Mwene; Seiwald, Xaver Schlager, Laimer; Schmid, Sabitzer, Arnautovic. Ct: Ralf Rangnick.

Spagna-Austria, il pronostico di DDD

Per i bookmakers la squadra di De la Fuente non dovrebbe avere molti problemi a passare il turno. Laviene data a una quota tra l'1.25 e l'1.35, il pareggio tra il 5.40 e il 5.60, mentre il successo dell'Austria tra il 10.80 e il 12.50. La Roja ha passato il proprio girone da prima con 7 punti dopo il pareggio con Capo Verde (0-0) e i successi su Arabia Saudita (4-0) e Uruguay (1-0).

L'Austria ha invece passato il Gruppo J in seconda posizione dietro all'Argentina, con cui ha registrato l'unica sconfitta (2-0). Decisivi per il passaggio del turno sono stati il successo per 3-1 con la Giordania e il rocambolesco pareggio per 3-3 con l'Algeria all'ultima giornata. Al momento l'intramontabile Arnautovic è il miglior marcatore della propria squadra. Il pronostico del risultato esatto di Spagna-Austria è 2-0.