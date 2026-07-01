Il SoFi Stadium di Inglewood, impianto inaugurato nel 2020 e considerato uno degli stadi più moderni al mondo, sarà il palcoscenico di Spagna-Austria, sfida valida per i sedicesimi di finale del Mondiale 2026. L'appuntamento è fissato per giovedì 2 luglio alle ore 21:00 italiane, con la Roja chiamata a confermare il proprio ruolo di favorita contro una delle sorprese della competizione.

Di seguito tutte le informazioni utili su dove vedere la partita in diretta tv e streaming, il momento delle due Nazionali, la situazione del girone e le probabili formazioni.

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Dove vedere Spagna-Austria in diretta TV e streaming ufficiale

Spagna-Austria, in programma giovedì 2 luglio alle ore 21:00 italiane, sarà trasmessa in diretta su DAZN, che detiene i diritti dell'intero Mondiale 2026. La partita sarà visibile anche in chiaro su Rai 1 e in streaming gratuito su RaiPlay, oltre che sull'app di DAZN per smart TV, computer, smartphone e tablet.

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Il momento della Spagna

La Spagna ha chiuso al primo posto il Gruppo H con sette punti, mantenendo la porta inviolata in tutte e tre le partite della fase a gironi. Nonostante il primato, la squadra di Luis De La Fuente non ha sempre convinto sul piano del gioco. Dopo il pareggio senza reti contro Capo Verde all'esordio, la Roja ha cambiato passo superando nettamente l'Arabia Saudita per 4-0 e battendo 1-0 l'Uruguay grazie alla rete decisiva di Alex Baena.

La solidità difensiva rappresenta il principale punto di forza degli spagnoli, imbattuti nei novanta minuti di una gara ufficiale da oltre tre anni. Resta però la sensazione che il potenziale offensivo della formazione iberica non sia ancora stato espresso completamente.

LONDRA, INGHILTERRA - 22 marzo 2024: Alex Baena della Spagna calcia il pallone sotto la pressione di Jefferson Lerma della Colombia durante la partita amichevole internazionale tra Spagna e Colombia, disputata al London Stadium il 22 marzo 2024 a Londra, Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Il momento dell'Austria

L'Austria torna a disputare la fase a eliminazione diretta di un Mondiale per la prima volta dal 1954. La nazionale guidata da Ralf Rangnick ha conquistato il secondo posto nel Gruppo J alle spalle dell'Argentina grazie alla vittoria contro la Giordania, alla sconfitta con i campioni del mondo e al rocambolesco pareggio per 3-3 contro l'Algeria, risultato sufficiente per ottenere la qualificazione.

La formazione austriaca ha dimostrato carattere e spirito di sacrificio, ma dovrà alzare ulteriormente il livello per mettere in difficoltà una delle principali candidate al titolo.

Probabili formazioni

Luis De La Fuente dovrebbe confermare il 4-3-3. Unai Simón sarà protetto da Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte e Cucurella. A centrocampo spazio a Pedri, Rodri e Fabián Ruiz, mentre in attacco agiranno Yamal, Oyarzabal e Baena.

Ralf Rangnick dovrebbe rispondere con il 4-2-3-1. Tra i pali ci sarà Alexander Schlager, con Posch, Lienhart, Danso e Mwene in difesa. Seiwald e Xaver Schlager agiranno davanti alla retroguardia, mentre Laimer, Sabitzer e Schmid supporteranno Gregoritsch.

Spagna (4-3-3): Unai Simón; Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabián Ruiz; Yamal, Oyarzabal, Baena.

Austria (4-2-3-1): A. Schlager; Posch, Lienhart, Danso, Mwene; Seiwald, X. Schlager; Laimer, Sabitzer, Schmid; Gregoritsch.

VIENNA, AUSTRIA - 7 giugno 2025: Marko Arnautovic dell'Austria reagisce durante la partita di qualificazione europea ai Mondiali 2026 tra Austria e Romania, disputata all'Ernst-Happel-Stadion il 7 giugno 2025 a Vienna, Austria. (Foto di Christian Hofer/Getty Images)

Cosa aspettarci dalla partita tra Spagna-Austria

Laproverà a controllare il possesso palla fin dalle prime battute, affidandosi alla qualità di Pedri, Rodri e Yamal per trovare gli spazi nella difesa austriaca.punterà invece sull'intensità del pressing e sulle rapide transizioni, marchio di fabbrica delle squadre allenate da Rangnick. Se la Roja riuscirà a imporre il proprio ritmo, partirà con un vantaggio importante, ma gli austriaci hanno già dimostrato di poter creare difficoltà anche ad avversari di alto livello.

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