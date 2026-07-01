Marcelo Bielsa lascia la panchina dell'Uruguay. Il tecnico argentino spiega apertamente i motivi del fallimento Mondiale e il difficile rapporto con lo spogliatoio
"Ma chi è McDonald's?", "El Loco" Bielsa risponde alla domanda del giornalista
Dopo tre anni finisce il ciclo di Marcelo Bielsa sulla panchina dell'Uruguay. Il tecnico chiude la sua esperienza nel peggiore dei modi, registrando un doloroso fallimento ai Mondiali che non hanno mai spiccato realmente il volo. La Celeste ha salutato la competizione già alla fase a gironi in un clima teso, mostrando uno spogliatoio spaccato in cui i giocatori non seguivano più il commissario tecnico. In questi giorni i media hanno montato tante teorie, ma Bielsa ha prontamente smontato ogni singola indiscrezione durante una conferenza stampa di un'ora e mezza. Il Loco ha provato a spiegare i veri motivi della disfatta, chiarendo tutti i punti oscuri e difendendo il proprio operato.
Il disastro sul campo e le scuse mancateL'allenatore analizza il magro bottino della spedizione iridata, sottolineando i pessimi risultati ottenuti sul rettangolo verde. La nazionale sudamericana ha raccolto soltanto due miseri punti contro avversari come Capo Verde, Arabia Saudita e Spagna. La squadra manca clamorosamente l'obiettivo e dice addio ai Mondiali tra mille polemiche, totalizzando un punteggio troppo basso perfino per rientrare nel gruppo delle migliori terze. Bielsa lascia la panchina con enorme rammarico e confessa apertamente il proprio dolore: "Questa chiusura è molto dolorosa a causa delle speranze che nutrivo quando ho intrapreso il progetto, a causa di come è finito male e a causa dello sforzo in cui ho coinvolto molte persone, soprattutto i giocatori, che hanno dimostrato un'enorme capacità di impegno". Il tecnico non cerca alibi e dichiara in modo perentorio: "Non ho scuse per spiegare perché la squadra abbia ottenuto solo due punti su nove".
I segreti dello spogliatoio e i dati della discordiaIl mister rivela infine i delicatissimi dettagli riguardanti il rapporto ampiamente deteriorato con la propria squadra. Il Loco rilascia dichiarazioni clamorose ai giornalisti presenti: "Ho conquistato i giocatori? No. Si sentivano a loro agio con me? No. Posso anche dire che con due o tre dei giocatori ho un rapporto di affetto". Bielsa svela poi le richieste specifiche dello spogliatoio: "La prima cosa che mi hanno detto è che davo troppe informazioni, ho ridotto a meno della metà". Il tecnico ha dimezzato i messaggi e chiarificato i concetti tattici, smettendo di inondare i ragazzi di direttive, ma il piano ha fallito ugualmente. Prima di salutare definitivamente, l'argentino difende strenuamente il proprio lavoro contro le critiche dove si dipingeva la squadra e l'allenatore come disuniti. Bielsa rivendica a gran voce l'unione del gruppo snocciolando i clamorosi dati atletici della competizione: "Eravamo abbastanza uniti da correre il 20% in più dell'Arabia, il 30% in più di Capo Verde e il 25% in più della Spagna".
OFICIAL: BIELSA SE VA DE URUGUAY 🚨🇺🇾— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) June 30, 2026
En conferencia de prensa, Marcelo Bielsa reafirmó que su proceso como DT de la Selección de Uruguay TERMINÓ con la eliminación en fase de grupos de la Copa del Mundo.
🗣️ "Siento que hemos decepcionado a los aficionados", declaró el Loco.… pic.twitter.com/0g1nJDgWca
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