Dopo tre anni finisce il ciclo di Marcelo Bielsa sulla panchina dell'Uruguay. Il tecnico chiude la sua esperienza nel peggiore dei modi, registrando un doloroso fallimento ai Mondiali che non hanno mai spiccato realmente il volo. La Celeste ha salutato la competizione già alla fase a gironi in un clima teso, mostrando uno spogliatoio spaccato in cui i giocatori non seguivano più il commissario tecnico. In questi giorni i media hanno montato tante teorie, ma Bielsa ha prontamente smontato ogni singola indiscrezione durante una conferenza stampa di un'ora e mezza. Il Loco ha provato a spiegare i veri motivi della disfatta, chiarendo tutti i punti oscuri e difendendo il proprio operato.

Il disastro sul campo e le scuse mancate

analizza il magrodella spedizione iridata, sottolineando i pessimiottenuti sul rettangolo verde. La nazionale sudamericana ha raccolto soltanto due misericontro avversari come Spagna . La squadra manca clamorosamente l'obiettivo e dice addio aitra mille polemiche, totalizzando untroppo basso perfino per rientrare neldelle migliori terze.lascia la panchina con enorme rammarico e confessa apertamente il proprio dolore: "Questa chiusura è molto dolorosa a causa delle speranze che nutrivo quando ho intrapreso il progetto, a causa di come è finito male e a causa dello sforzo in cui ho coinvolto molte persone, soprattutto i giocatori, che hanno dimostrato un'enorme capacità di impegno". Il tecnico non cercae dichiara in modo perentorio: "Non ho scuse per spiegare perché la squadra abbia ottenuto solo due punti su nove".

MONTEVIDEO, URUGUAY - 30 GIUGNO: Marcelo Bielsa, commissario tecnico dell'Uruguay, parla durante una conferenza stampa dopo l'eliminazione della squadra dalla Coppa del Mondo FIFA 2026, presso lo stadio Centenario di Montevideo, Uruguay, il 30 giugno 2026. L'Uruguay è stato eliminato ai sedicesimi di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026. (Foto di Ernesto Ryan/Getty Images)

I segreti dello spogliatoio e i dati della discordia

OFICIAL: BIELSA SE VA DE URUGUAY 🚨🇺🇾



En conferencia de prensa, Marcelo Bielsa reafirmó que su proceso como DT de la Selección de Uruguay TERMINÓ con la eliminación en fase de grupos de la Copa del Mundo.



🗣️ "Siento que hemos decepcionado a los aficionados", declaró el Loco.… pic.twitter.com/0g1nJDgWca — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) June 30, 2026

Ilrivela infine i delicatissimiriguardanti il rapporto ampiamente deteriorato con lasquadra. Il Loco rilascia dichiarazioni clamorose aipresenti: "Ho conquistato i giocatori? No. Si sentivano a loro agio con me? No. Posso anche dire che con due o tre dei giocatori ho un rapporto di affetto".svela poi le richieste specifiche dello spogliatoio: "La prima cosa che mi hanno detto è che davo troppe informazioni, ho ridotto a meno della metà". Il tecnico ha dimezzato i messaggi e chiarificato itattici, smettendo di inondare idi direttive, ma ilha fallito ugualmente. Prima didefinitivamente, l'argentino difende strenuamente il proprio lavoro contro ledove si dipingeva la squadra e l'allenatore comerivendica a gran vocedel gruppo snocciolando i clamorosi dati atletici della competizione: "Eravamo abbastanza uniti da correre il 20% in più dell'Arabia, il 30% in più di Capo Verde e il 25% in più della Spagna".