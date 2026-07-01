Haaland resta con i piedi per terra. Mentre tutto il popolo norvegese esulta per una storica qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale, il bomber del Manchester City, autore del decisivo gol del 2-1 nel sedicesimo di finale contro la Costa d'Avorio, ha deciso di abbassare le aspettative in vista dell'ottavo contro il Brasile. Decisamente più ottimista, invece, Martin Odegaard, il quale ha invitato la propria nazione e i propri compagni a credere nel sogno Norvegia.

Haaland: "Scarse possibilità di eliminare il Brasile"

Intervistato in zona mista subito dopo la vittoria contro laha commentato con grande realismo l'approdo agli ottavi della competizione: "Andremo agli ottavi di finale, ci saranno squadre eccellenti. Non sarà semplice, dobbiamo essere realisti.. Ci siamo preparati molto e siamo pronti".

OSLO, NORVEGIA - 31 MARZO: Erling Haaland della Norvegia reagisce durante l'amichevole internazionale tra Norvegia e Svizzera all'Ullevaal Stadion il 31 marzo 2026 a Oslo, Norvegia. (Foto di Stuart Franklin/Getty Images)

Nel corso dell'intervista, però, alla domanda sulle possibilità di eliminare il Brasile dal Mondiale 2026, il centravanti in forza al Manchester City ha risposto in modo sincero: "Le reali chance di eliminare il Brasile agli ottavi? Molto scarse".

Odegaard: "Vogliamo continuare a sognare"

🔵#FIFAWorldCup I giocatori della Norvegia festeggiano con la ‘viking row’ la vittoria di ieri sulla Costa d’Avorio e l’accesso agli ottavi dove giocheranno contro il Brasile

Video di Francesco Pio Naglieri

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Certamente più ottimista in vista dell'appuntamento contro la, è stato il capitano della nazionale norvegese,, il quale ha risposto così sull'incrocio contro i cinque volte campioni del mondo: "Sarà una partita difficile, ma nel calcio tutto è possibile. Vogliamo continuare a sognare, continuare a divertirci, proviamoci. Prepariamoci bene e godiamoci il momento".

Infine, il centrocampista dell'Arsenal ha chiuso il suo intervento sul Brasile puntualizzando: "Hanno un'ottima squadra, diversi giocatori eccellenti, li conosco all'Arsenal (riferito a Gabriel Martinelli e a Gabriel Magalhaes, ndr), sono giocatori di altissimo livello. Vedremo per quanto tempo riusciremo a continuare a sognare".