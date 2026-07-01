Dopo la qualificazione agli ottavi, Haaland invita alla prudenza.
Norvegia, sedicesimi conquistati! La squadra fa partire la Viking Row insieme ai tifosi
Haaland resta con i piedi per terra. Mentre tutto il popolo norvegese esulta per una storica qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale, il bomber del Manchester City, autore del decisivo gol del 2-1 nel sedicesimo di finale contro la Costa d'Avorio, ha deciso di abbassare le aspettative in vista dell'ottavo contro il Brasile. Decisamente più ottimista, invece, Martin Odegaard, il quale ha invitato la propria nazione e i propri compagni a credere nel sogno Norvegia.
Haaland: "Scarse possibilità di eliminare il Brasile"Intervistato in zona mista subito dopo la vittoria contro la Costa d'Avorio, Erling Haaland ha commentato con grande realismo l'approdo agli ottavi della competizione: "Andremo agli ottavi di finale, ci saranno squadre eccellenti. Non sarà semplice, dobbiamo essere realisti. Non so se ce la faremo. Ci siamo preparati molto e siamo pronti".
Nel corso dell'intervista, però, alla domanda sulle possibilità di eliminare il Brasile dal Mondiale 2026, il centravanti in forza al Manchester City ha risposto in modo sincero: "Le reali chance di eliminare il Brasile agli ottavi? Molto scarse".
Odegaard: "Vogliamo continuare a sognare"Certamente più ottimista in vista dell'appuntamento contro la Seleçao, è stato il capitano della nazionale norvegese, Martin Odegaard, il quale ha risposto così sull'incrocio contro i cinque volte campioni del mondo: "Sarà una partita difficile, ma nel calcio tutto è possibile. Vogliamo continuare a sognare, continuare a divertirci, proviamoci. Prepariamoci bene e godiamoci il momento".
🔵#FIFAWorldCup I giocatori della Norvegia festeggiano con la ‘viking row’ la vittoria di ieri sulla Costa d’Avorio e l’accesso agli ottavi dove giocheranno contro il Brasile— Rai Radio1 (@Radio1Rai) July 1, 2026
Video di Francesco Pio Naglieri
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Infine, il centrocampista dell'Arsenal ha chiuso il suo intervento sul Brasile puntualizzando: "Hanno un'ottima squadra, diversi giocatori eccellenti, li conosco all'Arsenal (riferito a Gabriel Martinelli e a Gabriel Magalhaes, ndr), sono giocatori di altissimo livello. Vedremo per quanto tempo riusciremo a continuare a sognare".
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