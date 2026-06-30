La Norvegia conquista il pass per gli ottavi finale della Coppa del Mondo FIFA 2026 grazie al successo per 2-1 sulla Costa d'Avorio. Una sfida intensa e combattuta, decisa soltanto negli ultimi minuti dalla zampata di Erling Haaland, dopo che gli africani erano riusciti a rimettere in equilibrio il risultato nella ripresa. I norvegesi confermano così la loro solidità e proseguono il cammino nel torneo.

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La cronaca della partita

L'avvio è equilibrato, ma con il passare dei minuti è la Norvegia a prendere maggiore fiducia. Al

arriva il vantaggio firmato da

, bravo a concretizzare una delle migliori azioni offensive dei suoi e a portare avanti la formazione scandinava.

La Costa d'Avorio reagisce nella ripresa e aumenta la pressione offensiva. Il meritato pareggio arriva al 74', quando Amad Diallo trova la rete dell'1-1 riaccendendo le speranze degli africani.

Quando la gara sembra ormai destinata ai tempi supplementari, sale in cattedra il suo uomo simbolo. All'86' Erling Haaland firma il definitivo 2-1, regalando alla Norvegia la qualificazione ai quarti di finale con un gol pesantissimo.

OSLO, NORWAY - MARCH 31: Erling Haaland of Norway in action during the international friendly match between Norway and Switzerland at Ullevaal Stadion on March 31, 2026 in Oslo, Norway. (Photo by Stuart Franklin/Getty Images)

Dominio norvegese, ma la Costa d'Avorio lotta fino alla fine

Le statistiche raccontano una partita piuttosto equilibrata nel possesso palla, con la Norvegia leggermente avanti (

). Gli scandinavi hanno però creato le occasioni più pericolose, chiudendo con

contro

degli avversari e

a fronte delle

ivoriane.

La Costa d'Avorio ha tentato di compensare con maggiore volume offensivo (14 tiri contro 9) e ben 14 calci d'angolo, ma è mancata precisione nelle conclusioni. Decisivo anche il portiere norvegese, autore di 4 parate, mentre l'estremo difensore africano è stato chiamato in causa una sola volta.

La Norvegia sfrutta al meglio le proprie opportunità, dimostrando cinismo e qualità nei momenti decisivi della gara. La Costa d'Avorio esce invece dal torneo a testa alta dopo aver disputato una partita generosa, pagando però a caro prezzo le disattenzioni difensive nei momenti chiave. Ora il sogno mondiale dei norvegesi continua, trascinati ancora una volta dal loro bomber Erling Haaland.

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