L'acquisto più costoso della storia del Milan, adesso, è anche ufficiale. Gonçalo Ramos ha firmato un contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 2031. Operazione da 74 milioni di parte fissa più svariati bonus da versare nelle casse del PSG.

Il comunicato del Milan

"L'AC Milan ha annunciato oggi l'acquisto di Gonçalo Matias Ramos dal Paris Saint-Germain FC. L'attaccante portoghese ha firmato un contratto con il Club fino al 30 giugno 2031.

Nato a Olhão il 20 giugno 2001, Gonçalo Ramos ha affinato il suo talento nelle accademie giovanili dello S.C. Olhanense e dello S.L. Benfica, dove è salito di grado prima di debuttare da professionista nel 2019. Ha poi collezionato oltre 100 presenze e segnato 41 gol per il Benfica, emergendo come uno dei talenti più entusiasmanti del Portogallo e aiutando il club a conquistare il titolo di Primeira Liga nella stagione 2022/23.

BUDAPEST, HUNGARY - MAY 30: Goncalo Ramos del Paris Saint-Germain segna il primo rigore della squadra durante i calci di rigore nella finale di UEFA Champions League 2026 tra Paris Saint-Germain e Arsenal FC alla Puskas Arena il 30 maggio 2026 a Budapest, Ungheria. (Photo by David Ramos/Getty Images)

Nell'estate del 2023 si è unito al Paris Saint-Germain FC, dove ha continuato a competere ai massimi livelli del calcio europeo. Durante il suo periodo a Parigi, ha vinto tre titoli di Ligue 1, due trofei di Coupe de France, tre Trophée des Champions, due titoli di UEFA Champions League, una Supercoppa UEFA e una Coppa Intercontinentale FIFA, segnando 45 gol in 131 presenze.

Da quando ha debuttato con la nazionale maggiore con il Portogallo nel novembre 2022, Ramos è diventato una presenza fissa per la sua nazionale, rappresentando il paese in due Mondiali FIFA e contribuendo al trionfo del Portogallo nella UEFA Nations League nella stagione 2024/25.

L'AC Milan accoglie Gonçalo Ramos e gli augura ogni successo con i Rossoneri".

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L'avventura di Ramos al PSG e il saluto ai parigini

Arrivato nell'estate del 2023 dalper una cifra superiore ai 60 milioni di euro,ha collezionato 112 presenze e 44 gol in tre stagioni. I numeri, non propriamente altisonanti per una punta di questo valore economico, sono legittimati da una mancata centralità nel progetto del. Il portoghese non è mai riuscito a guadagnarsi la piena titolarità nella capitale francese, anche per via della concorrenza spietata nel suo ruolo. Impiegato daprincipalmente in Ligue 1,ha messo a segno 26 reti in 68 presenze, spesso subentrando dalla panchina.

PARIGI, FRANCIA - 4 NOVEMBRE: Gonçalo Ramos del PSG calcia la palla durante la partita della fase a gironi della UEFA Champions League 2025/26 tra Paris Saint-Germain e FC Bayern München al Parc des Princes il 4 novembre 2025 a Parigi, Francia. (Foto di Franco Arland/Getty Images)

L'attaccante è stata la prima richiesta del nuovo allenatore Ruben Amorim. La connessione portoghese e la voglia di essere centrale in nuovo progetto, come quello del Milan, hanno spinto Ramos ad accettare immediatamente i rossoneri e Cardinale a fare all-in sul calciatore. In contemporanea con i comunicati dei club coinvolti, anche la nuova punta del Milan ha salutato i suoi ormai ex tifosi: "Oggi me ne vado, ma lascio una parte del mio cuore in questo club. Il PSG rimarrà sempre una casa per me, e conserverò l'orgoglio di aver contribuito a scrivere un capitolo della sua storia. Parigi occuperà per sempre un posto speciale nel mio cuore e in quello della mia famiglia". Attualmente impegnato con il Portogallo ai Mondiali, Gonçalo Ramos è atteso a Milanello qualche settimana dopo l'inizio del ritiro concordato. Il Milan ha un nuovo numero 9 e, il fatto che sia stato scelto da Amorim, può fare ben sperare i tifosi del diavolo.