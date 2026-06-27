Il Milan definisce l'arrivo di Gonçalo Ramos, prelevando il talentuoso attaccante direttamente dal Paris Saint-Germain. La dirigenza rossonera compie un enorme sforzo economico e regala a Ruben Amorim il centravanti perfetto per il suo gioco. Il giocatore lusitano rappresentava infatti la priorità assoluta per sviluppare il nuovo progetto tecnico dell'allenatore. Il club conclude l'operazione sborsando una cifra complessiva di circa 70 milioni di euro, calcolando la parte fissa e i vari bonus previsti dall'accordo. Questo affare pazzesco diventa il trasferimento più oneroso nell'intera storia del Milan. Inoltre, l'acquisto dell'ex parigino rappresenta l'investimento più costoso del calcio italiano dai tempi dell'arrivo di Romelu Lukaku all'Inter nell'estate del 2019.

La regia di Jorge Mendes sul mercato rossonero

La società milanista continua a muoversi sul mercato e pone Jorgesempre più al centro delle operazioni.rivela i dettagli di questa forte alleanza sull'asse. Secondo il quotidiano, il celebre procuratore portoghese ha avuto un ruolonella complessache ha portato l'attaccanteal. Il noto agente non ferma il proprio lavoro e parteciperàanche alle prossime mosse del club. Il manager cura infatti leinternazionali e guida le strategie dellaper rinforzare o sfoltire l'organico durante questa rovente sessione estiva.

LISBONA, PORTOGALLO - 20 GENNAIO: Goncalo Ramos del Paris Saint-Germain in azione durante la partita MD7 della UEFA Champions League 2025/26 League Phase tra lo Sporting Clube de Portugal e il Paris Saint-Germain all'Estadio Jose Alvalade il 20 gennaio 2026 a Lisbona, Portogallo. (Foto di Octavio Passos/Getty Images)

L'addio di Leao e la situazione Gimenez

Caricamento post Instagram...