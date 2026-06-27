Il Milan acquista Gonçalo Ramos per 70 milioni. Jorge Mendes guida il mercato rossonero e ora cerca una nuova squadra per Rafael Leao, pronto all'addio
Il Milan definisce l'arrivo di Gonçalo Ramos, prelevando il talentuoso attaccante direttamente dal Paris Saint-Germain. La dirigenza rossonera compie un enorme sforzo economico e regala a Ruben Amorim il centravanti perfetto per il suo gioco. Il giocatore lusitano rappresentava infatti la priorità assoluta per sviluppare il nuovo progetto tecnico dell'allenatore. Il club conclude l'operazione sborsando una cifra complessiva di circa 70 milioni di euro, calcolando la parte fissa e i vari bonus previsti dall'accordo. Questo affare pazzesco diventa il trasferimento più oneroso nell'intera storia del Milan. Inoltre, l'acquisto dell'ex parigino rappresenta l'investimento più costoso del calcio italiano dai tempi dell'arrivo di Romelu Lukaku all'Inter nell'estate del 2019.
La regia di Jorge Mendes sul mercato rossoneroLa società milanista continua a muoversi sul mercato e pone Jorge Mendes sempre più al centro delle operazioni. Il Corriere della Sera rivela i dettagli di questa forte alleanza sull'asse Milano-Portogallo. Secondo il quotidiano, il celebre procuratore portoghese ha avuto un ruolo determinante nella complessa trattativa che ha portato l'attaccante Gonçalo Ramos al Milan . Il noto agente non ferma il proprio lavoro e parteciperà attivamente anche alle prossime mosse del club. Il manager cura infatti le trattative internazionali e guida le strategie della dirigenza per rinforzare o sfoltire l'organico durante questa rovente sessione estiva.
L'addio di Leao e la situazione GimenezL'agente lusitano lavora intensamente anche sul fronte delle uscite. Mendes cerca attualmente una sistemazione per Santiago Gimenez, puntando a chiudere il trasferimento verso il Porto. Contemporaneamente, il procuratore esplora il mercato internazionale per individuare una nuova squadra a Rafael Leao. L'esterno offensivo portoghese, nei giorni scorsi, ha infatti ribadito la ferma volontà di lasciare il Milan. Il giocatore saluta così la compagine rossonera dopo ben sette stagioni trascorse con questa maglia. La dirigenza attende ora le offerte ufficiali per formalizzare la cessione del talento e finanziare ulteriormente le prossime entrate.
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