Il secondo anticipo della prima giornata di LaLiga è quello tra Siviglia e Rayo Vallecano. La gara è in programma sabato 15 agosto alle ore 21:30 allo stadio Ramon Sanchez Pizjuan. I padroni di casa con la conferma di Luis García Plaza in panchina puntano a tornare nella parte alta della classifica. Gli ospiti, con l'arrivo di Beñat San José al posto di Iñigo Perez, a riprovare l'assalto all'Europa. Ecco il pronostico della redazione di DDD su Siviglia-Rayo Vallecano.

I precedenti tra le due squadre

Siviglia e Rayo Vallecano si sono incontratenella loro storia. Il bilancio è nettamente favorevole ai padroni di casa, i quali hanno vinto in ben 32 occasioni. I pareggi sono 13, mentre i successi degli ospiti solo 11. Allo stesso modo ilè fortemente sbilanciato per la squadra andalusa, che ne ha realizzati 103 rispetto ai 56 degli avversari.

SEVILLE, SPAIN - MARCH 08: Cesar Azpilicueta del Sevilla FC è consolato da Oscar Valentin del Rayo Vallecano mentre lascia il campo dopo aver subito un infortunio durante la partita di LaLiga EA Sports tra Sevilla FC e Rayo Vallecano allo stadio Ramon Sanchez Pizjuan l'8 marzo 2026 a Siviglia, Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

Negli ultimi 10 incontri è il pareggio il risultato più frequente (5 volte). Proprio in casa del Siviglia però è arrivato l'ultimo successo del Rayo negli scontri diretti, quando nella stagione 2022/23 si impose con uno 0-1. Inoltre, nelle ultime 4 gare casalinghe, il Siviglia ha vinto solo una volta e in tre casi si è verificato l'Under 2,5.

Le probabili formazioni

: Vlachodimos, Salas, Sangante, Suazo, Iglesias, Agoumé, Guillén, Guridi, Vargas, Miguel Sierra, Romero.: Luis García Plaza.

RAYO VALLECANO (4-1-3-2): Batalla, Lejeune, Ciss, Ratiu, Balliu, Valentín, López, Palazón, De Frutos, García, Camello. Allenatore: Beñat San José.

Siviglia-Rayo Vallecano, il pronostico di DDD

Per i bookmakers i padroni di casa partono favoriti, ma con una quota alta compresa tra il 2.15 e il 2.30. Seguono poi molto vicini il pareggio tra 3 e 3.10 e la vittoria del Rayo tra il 3.20 e 3.25. Ilnel precampionato si è soffermato più sulla quantità di partite che sulla qualità degli avversari. A preoccupare la tifoseria è il quasi non essersi mossi in entrata sul mercato, ma solo in uscita, andando a perdere alcune pedine centrali della rosa della stagione passata.

Il Rayo, oltre ai noti problemi legati all'uso del proprio stadio, ha giocato alcune amichevoli a livello internazionale senza mai affrontare altre squadre spagnole. Al pari del Siviglia ha agito poco sul mercato, dove l'unico acquisto da sottolineare è quello di Kumbulla per la difesa. Tra problemi societari, cambio allenatore e rosa indebolita si annuncia una stagione molto dura per la squadra di Madrid. Il pronostico del risultato esatto di Siviglia-Rayo Vallecano è 1-0.