Xavi guiderà gli Oranje nel nuovo ciclo! A sorpresa sarà l'ex leggenda spagnola a succedere a Ronald Koeman sulla panchina dell'Olanda, fino al 2030
PSG pigliatutto, ai parigini va anche la Supercoppa: la festa dopo la vittoria con l'Aston Villa
Un cambio di panchina sorprendente che apre un nuovo capitolo per il calcio olandese: Xavi Hernandez è ufficialmente il nuovo commissario tecnico degli Oranje. L'ex tecnico del Barcellona ripartirà perciò dalla Nazionale olandese.
Caricamento post Instagram...
Xavi il nuovo ct dell'Olanda: il messaggio della federazioneDopo l'inserimento tra i candidati principali da parte dei media nelle scorse ore, la notizia è diventata presto ufficialità: Xavi Hernandez è il nuovo allenatore della Nazionale maschile dei Paesi Bassi, con l'annuncio rilasciato nella giornata di ieri, 12 agosto, dopo i vari accostamenti da parte delle testate locali e internazionali. L'ex centrocampista e allenatore del Barcellona, 46 anni, ha firmato un contratto valido fino ai Mondiali del 2030 e la federazione gli ha dato il benvenuto tramite i propri canali ufficiali: "Siamo orgogliosi di presentare il nostro nuovo allenatore, Xavi Hernandez". Per l'ex leggenda blaugrana sarà la prima esperienza alla guida di una Nazionale, dopo le avventure alla guida di Al-Sadd e Barcellona, quest'ultima conclusasi nel 2024, rimanendo successivamente senza panchina. Ora riparte da un progetto ambizioso, con l'obiettivo di costruire il gruppo che affronterà gli Europei del 2028 e i Mondiali del 2030.
Xavi l'erede di Koeman: l'addio dopo il MondialeL'arrivo di Xavi segna la conclusione della seconda esperienza di Ronald Koeman sulla panchina olandese. Il tecnico aveva infatti guidato gli Oranje dal 2023, raggiungendo la semifinale dell'Europeo nel 2024. Il suo ciclo si è però chiuso dopo il Mondiale 2026, con l'eliminazione dell'Olanda contro il Marocco ai rigori nei sedicesimi di finale. Koeman ha cosi deciso di lasciare il posto, che Xavi è chiamato ufficialmente ad ereditare con una nuova era e con l'obiettivo di riportare gli Oranje ai vertici del calcio internazionale. L'esordio del tecnico spagnolo è previsto già a settembre, contro la Germania in Nations League.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Calcio Estero
UFFICIALE, la Supercoppa di Spagna si giocherà in Turchia: ecco le date
Serie A
Atalanta, Gaetano si presenta: "Ho trovato una società ambiziosa, sento il peso delle mie responsabilità"
Calcio Italiano
Inacio, la priorità è l'Italia! Ma il Brasile lo tiene d'occhio
Calcio Italiano
Bove: "La mia legge sul primo soccorso è ferma perché mancano i soldi. Quanto vale una vita?"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti