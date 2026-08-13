Un cambio di panchina sorprendente che apre un nuovo capitolo per il calcio olandese: Xavi Hernandez è ufficialmente il nuovo commissario tecnico degli Oranje. L'ex tecnico del Barcellona ripartirà perciò dalla Nazionale olandese.

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Xavi il nuovo ct dell'Olanda: il messaggio della federazione

Dopo l'inserimento tra i candidati principali da parte dei media nelle scorse ore, la notizia è diventata presto ufficialità:, conrilasciato nella giornata di ieri, 12 agosto, dopo i vari accostamenti da parte delle testate locali e internazionali. L'ex centrocampista e allenatore del, 46 anni, ha firmato un contratto valido fino aidele la federazione gli ha dato il benvenuto tramite i propri canali ufficiali: "Siamo orgogliosi di presentare il nostro nuovo allenatore, Xavi Hernandez". Per l'ex leggenda blaugrana sarà la prima esperienza alla guida di una Nazionale, dopo le avventure alla guida di, quest'ultima conclusasi nel 2024, rimanendo successivamente senza panchina. Ora riparte da un progetto, con l'obiettivo di costruire il gruppo che affronterà gli Europei del 2028 e i Mondiali del 2030.

MADRID, SPAGNA - 21 APRILE: Xavi, capo allenatore dell'FC Barcelona, dà istruzioni alla squadra durante la partita LaLiga EA Sports tra Real Madrid CF e FC Barcelona all'Estadio Santiago Bernabeu il 21 aprile 2024 a Madrid, Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

Xavi l'erede di Koeman: l'addio dopo il Mondiale

L'arrivo disegna la conclusione della seconda esperienza disulla panchina olandese. Il tecnico aveva infatti guidato gli Oranje dal, raggiungendo la semifinale dell'Europeo nel 2024. Il suo ciclo si è però chiuso dopo il, con l'eliminazione dell'Olanda contro ilai rigori nei sedicesimi di finale. Koeman ha cosi deciso di lasciare il posto, che Xavi è chiamato ufficialmente adcon una nuova era e con l'obiettivo di riportare gli Oranje ai vertici del calcio. L'esordio del tecnico spagnolo è previsto già a settembre, contro laine.