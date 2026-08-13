Luis Enrique e il PSG hanno un'insaziabile fame di vittoria. Dopo il trionfo per 2-1 sull'Aston Villa, grazie alle reti di Kvaratskhelia e Doué, e la conseguente vittoria della seconda Supercoppa Europea di fila, i parigini vogliono continuare a vincere. A dichiararlo è stato proprio l'allenatore degli attuali campioni d'Europa in carica, nel post-partita di PSG-Aston Villa.

Enrique: "Vittoria dopo solo pochi giorni di allenamento"

Non sono sorpreso del successo perché conosco i giocatori alla perfezione. È stato come l'anno scorso: complicato. Ma abbiamo sofferto meno rispetto all'anno scorso

, abbiamo controllato meglio la partita. Penso che dobbiamo sottolineare quello che la squadra ha fatto dopo solo pochi giorni di allenamento

Intervistato ai microfoni di Canal+ dopo il successo in Supercoppa Europea,ha commentato la vittoria del Paris Saint-Germain dichiarando: "".

SALISBURGO, AUSTRIA - 12 AGOSTO: Luis Enrique, allenatore del Paris Saint-Germain, festeggia sollevando il trofeo della Supercoppa UEFA dopo la vittoria della sua squadra nella partita di Supercoppa UEFA 2026 tra Paris Saint-Germain e Aston Villa allo Stadion Salzburg il 12 agosto 2026 a Salisburgo, Austria. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

Nel corso dell'intervista, l'ex allenatore di Roma e Barcellona ha poi parlato del suo gruppo di giocatori sottolinenando: "Ve lo dico sempre: è facilissimo motivare questi giocatori perché amano giocare a calcio, allenarsi e hanno la mentalità giusta per tornare e vincere nuovi trofei.".

"Vogliamo continuare a vincere tutto"

Luis Enrique believed Tottenham deserved to beat PSG in last year's UEFA Super Cup...



They went on to have very different seasons. pic.twitter.com/fLuKPPmYA9 — Football on TNT Sports (@footballontnt) August 12, 2026

Continuando,ha elogiato il grande supporto dei tifosi dicendo: "La situazione è quasi perfetta con i nostri tifosi. È incredibile avere questoed è un piacere vedere che sono sempre lì a sostenere la squadra. Vincere consecutivamente è così difficile che, quando ci si trova in quella situazione,".

Infine, sull'inizio della prossima stagione, il tecnico spagnolo ha affermato: "Bisogna anche essere ambiziosi e professionali per continuare a vincere tutto. Questo è il nostro obiettivo".