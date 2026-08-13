Il tecnico del PSG, Luis Enrique, applaude il trionfo dei parigini e carica in vista dell'inizio della stagione: "Vogliamo continuare a vincere tutto"
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Luis Enrique e il PSG hanno un'insaziabile fame di vittoria. Dopo il trionfo per 2-1 sull'Aston Villa, grazie alle reti di Kvaratskhelia e Doué, e la conseguente vittoria della seconda Supercoppa Europea di fila, i parigini vogliono continuare a vincere. A dichiararlo è stato proprio l'allenatore degli attuali campioni d'Europa in carica, nel post-partita di PSG-Aston Villa.
Enrique: "Vittoria dopo solo pochi giorni di allenamento"Intervistato ai microfoni di Canal+ dopo il successo in Supercoppa Europea, Luis Enrique ha commentato la vittoria del Paris Saint-Germain dichiarando: "Non sono sorpreso del successo perché conosco i giocatori alla perfezione. È stato come l'anno scorso: complicato. Ma abbiamo sofferto meno rispetto all'anno scorso, abbiamo controllato meglio la partita. Penso che dobbiamo sottolineare quello che la squadra ha fatto dopo solo pochi giorni di allenamento".
Nel corso dell'intervista, l'ex allenatore di Roma e Barcellona ha poi parlato del suo gruppo di giocatori sottolinenando: "Ve lo dico sempre: è facilissimo motivare questi giocatori perché amano giocare a calcio, allenarsi e hanno la mentalità giusta per tornare e vincere nuovi trofei.".
"Vogliamo continuare a vincere tutto"Continuando, Luis Enrique ha elogiato il grande supporto dei tifosi dicendo: "La situazione è quasi perfetta con i nostri tifosi. È incredibile avere questo supporto ed è un piacere vedere che sono sempre lì a sostenere la squadra. Vincere consecutivamente è così difficile che, quando ci si trova in quella situazione, bisogna godersela".
Luis Enrique believed Tottenham deserved to beat PSG in last year's UEFA Super Cup...— Football on TNT Sports (@footballontnt) August 12, 2026
They went on to have very different seasons. pic.twitter.com/fLuKPPmYA9
Infine, sull'inizio della prossima stagione, il tecnico spagnolo ha affermato: "Bisogna anche essere ambiziosi e professionali per continuare a vincere tutto. Questo è il nostro obiettivo".
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