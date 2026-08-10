Ferran Torres e il Paris Saint-Germain sono sempre più vicini: l'operazione ha superato gli ostacoli e si avvia verso la chiusura! Lo spagnolo ha spinto per i parigini e ora restano gli ultimi passaggi per completare l'addio al Barcellona.

Ferran Torres al PSG: affare in chiusura

Il trasferimento dialè ormai alle battute finali. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il club francese avrebbe già raggiunto nelle scorse settimane unverbale con l'attaccante spagnolo sui termini personali, mentre nelle ultime ore si sarebbesensibilmente l'intesa tra club. I parigini avrebbero inviato infatti l'al Barcellona per l'ex City, toccando quota: i blaugrana, sembrano pronti ad. Un quadro che porta l'operazione verso la, con tutte le parti coinvolte che sembrano aver individuato una direzione comune.

LA CORUNA, SPAGNA - 04 GIUGNO: Ferran Torres di Spagna festeggia il primo gol della partita della sua squadra durante l'amichevole internazionale tra Spagna e Iraq al Riazor Stadium il 4 giugno 2026 a La Coruna, Spagna. (Foto di Florencia Tan Jun/Getty Images)

Il fattore tempo: Ferran vuole evitare di tornare agli allenamenti con il Barca

Lagioca un ruolo fondamentale nella chiusura dell'operazione. Secondo quanto riportato da diversi media vicini ai blaugrana, il ritorno diagli allenamenti delè infatti fissato pere l'attaccante spagnolo vorrebbe evitare di arrivare a quella data con il proprionon ancora delineato, spiegandone ilper accasarsi a Parigi il prima possibile. La volontà del Campione del Mondo è chiara: chiudere l'operazione prima del rientro previsto a Barcellona e iniziare senza ulteriori attese la nuova esperienza in Francia. Una pressione sulla tempistica che si inserisce perfettamente in un affare ormai allee che vedrà molto presto Ferran vestire la maglia dei due volte Campioni d'Europa.