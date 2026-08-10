Ferran Torres è sempre più vicino al PSG dal Barcellona: i due club si sono avvicinati sensibilmente e lo spagnolo è pronto ad approdare a Parigi
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Ferran Torres e il Paris Saint-Germain sono sempre più vicini: l'operazione ha superato gli ostacoli e si avvia verso la chiusura! Lo spagnolo ha spinto per i parigini e ora restano gli ultimi passaggi per completare l'addio al Barcellona.
Ferran Torres al PSG: affare in chiusuraIl trasferimento di Ferran Torres al PSG è ormai alle battute finali. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il club francese avrebbe già raggiunto nelle scorse settimane un accordo verbale con l'attaccante spagnolo sui termini personali, mentre nelle ultime ore si sarebbe avvicinata sensibilmente l'intesa tra club. I parigini avrebbero inviato infatti l'offerta ufficiale al Barcellona per l'ex City, toccando quota 50 milioni di euro: i blaugrana, sembrano pronti ad accettare. Un quadro che porta l'operazione verso la definizione, con tutte le parti coinvolte che sembrano aver individuato una direzione comune.
Il fattore tempo: Ferran vuole evitare di tornare agli allenamenti con il BarcaLa tempistica gioca un ruolo fondamentale nella chiusura dell'operazione. Secondo quanto riportato da diversi media vicini ai blaugrana, il ritorno di Ferran Torres agli allenamenti del Barcellona è infatti fissato per mercoledì 12 agosto e l'attaccante spagnolo vorrebbe evitare di arrivare a quella data con il proprio futuro non ancora delineato, spiegandone il pressing per accasarsi a Parigi il prima possibile. La volontà del Campione del Mondo è chiara: chiudere l'operazione prima del rientro previsto a Barcellona e iniziare senza ulteriori attese la nuova esperienza in Francia. Una pressione sulla tempistica che si inserisce perfettamente in un affare ormai alle battute finali, e che vedrà molto presto Ferran vestire la maglia dei due volte Campioni d'Europa.
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