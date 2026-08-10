In casa Napoli non arrivano buone notizie e riguardano le condizioni fisiche di Luca Marianucci. Il calciatore, infatti, nel corso dell'amichevole di due giorni fa giocata contro gli spagnoli del Celta Vigo ha riportato un infortunio. A causa di questo problema fisico, l'ex Empoli ha dovuto lasciare il campo in anticipo. Nelle ultime ore, il club proveniente dalla Campania ha voluto dare un aggiornamento sul suo giocatore.

Il comunicato del Napoli sull'infortunio di Marianucci

Tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, gli Azzurri hanno spiegato che Marianucci ha svolto gliper capire l'entità dell'infortunio. Purtoppo, per la squadra che ha come allenatore Massimiliano Allegri non sono arrivate buone notizie dato che il difensore centrale ha riportato unaal. Di seguito, l'annuncio ufficiale del club campano: "In seguito al trauma contusivo-distorsivo rimediato nel corso dell'amichevole contro il Celta Vigo, Luca Marianucci si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione dideldel ginocchio sinistro".

Castel di Sangro, Italia - 8 agosto 2026: Luca Marianucci del Napoli lascia il campo dopo aver riportato un infortunio nell'amichevole tra Napoli e Celta Vigo allo Stadio Teofilo Patini. (Foto di SSC NAPOLI/SSC NAPOLI via Getty Images)

Secondo diverse fonti, tra le quali possiamo menzionare Sky Sport, il giocatore dovrebbe tornare a disposizione della squadra nel giro di due mesi. Di conseguenza, il difensore centrale del Napoli dovrebbe osservare un periodo di riposo che durerà fino alla fine di settembre ed i primi di ottobre, quindi dopo la prima soste delle Nazionali per la stagione 2026/2027. A causa di quest'infortunio, quindi, Allegri perde un giocatore che avrebbe potuto far comodo alla squadra dato che, nel corso del prossimo mese, avranno inizio anche le competizioni europee. Ora bisognerà capire anche se la squadra campana deciderà di prendere un altro difensore o non intervenire su mercato.