L'attaccante del Napoli potrebbe trasferirsi in Turchia e vestire la maglia del Fenerbahce, ma attualmente c'è distanza tra i due club.

Luigi Mereu
Il discorso da brividi di Lukaku ai suoi compagni di squadra - Fonte Video Account X Belgian Red Devils)

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Romelu Lukaku, attaccante del Napoli e della nazionale belga, ha aperto alla possibilità di trasferirsi al Fenerbahce, destinazione che il giocatore gradisce e che potrebbe rappresentare un nuovo punto di partenza dopo l'ultima silenziosa stagione. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Napoli e il club hanno già iniziato la trattativa, anche se al momento rimane distanza tra le parti. La disponibilità di Lukaku, però, può rappresentare un passo importante per provare a sbloccare l'operazione.

Napoli, Lukaku: dopo la scudetto le difficoltà

Nella stagione 2024-2025 di Serie A, il belga era stato uno degli uomini chiave del Napoli, contribuendo alla conquista del quarto Scudetto della storia azzurra. In campionato Lukaku aveva collezionato 36 presenze, 14 gol e 10 assist, risultando il miglior assistman del campionato. Complessivamente, considerando anche le due presenze in Coppa Italia, aveva chiuso la stagione con 38 partite, 14 gol e 11 assist.
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SSC Napoli v Olympiacos - Pre-season Friendly
CASTEL DI SANGRO, ITALIA - 14 AGOSTO: Romelu Lukaku del Napoli osserva durante la partita amichevole pre-stagionale tra Napoli e Olympiacos allo Stadio Teofilo Patini il 14 agosto 2025 a Castel di Sangro, Italia. (Foto di Giuseppe Bellini/Getty Images)

I numeri raccontano alla perfezione l'importanza del centravanti belga nella squadra guidata da Antonio Conte: 24 partecipazioni dirette al gol soltanto in campionato. La situazione è cambiata drasticamente nella stagione successiva, quando Lukaku ha iniziato la sua seconda annata al Napoli con un grave infortunio muscolare rimediato nel pre-campionato che lo ha costretto a rimanere a riposo per diversi mesi. Il centravanti belga è tornato in campo soltanto il 25 gennaio 2026, entrando nel finale della sfida di campionato persa 0-3 contro la Juventus riuscendo comunque a tornare al gol il 28 febbraio, quando ha deciso nel finale la trasferta sul campo del Lecce.

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Il prossimo passo sarà capire quanto Romelu Lukaku sarà realmente disposto a sposare il progetto del Fenerbahce. Il belga ha aperto alla possibilità di trasferirsi in Turchia e sembrerebbe gradire la destinazione, ma l'operazione non è ancora definita. Napoli e Fenerbahce devono infatti trovare un'intesa economica e, allo stesso tempo, resta da valutare se l'attaccante è veramente convinto di questa nuova possibile avventura.

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