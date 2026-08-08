L'attaccante del Napoli potrebbe trasferirsi in Turchia e vestire la maglia del Fenerbahce, ma attualmente c'è distanza tra i due club.
Belgio, la carica di Lukaku per lo scudetto: "Ora vinciamo un titolo con i nostri club"
Romelu Lukaku, attaccante del Napoli e della nazionale belga, ha aperto alla possibilità di trasferirsi al Fenerbahce, destinazione che il giocatore gradisce e che potrebbe rappresentare un nuovo punto di partenza dopo l'ultima silenziosa stagione. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Napoli e il club hanno già iniziato la trattativa, anche se al momento rimane distanza tra le parti. La disponibilità di Lukaku, però, può rappresentare un passo importante per provare a sbloccare l'operazione.
Napoli, Lukaku: dopo la scudetto le difficoltàNella stagione 2024-2025 di Serie A, il belga era stato uno degli uomini chiave del Napoli, contribuendo alla conquista del quarto Scudetto della storia azzurra. In campionato Lukaku aveva collezionato 36 presenze, 14 gol e 10 assist, risultando il miglior assistman del campionato. Complessivamente, considerando anche le due presenze in Coppa Italia, aveva chiuso la stagione con 38 partite, 14 gol e 11 assist.
I numeri raccontano alla perfezione l'importanza del centravanti belga nella squadra guidata da Antonio Conte: 24 partecipazioni dirette al gol soltanto in campionato. La situazione è cambiata drasticamente nella stagione successiva, quando Lukaku ha iniziato la sua seconda annata al Napoli con un grave infortunio muscolare rimediato nel pre-campionato che lo ha costretto a rimanere a riposo per diversi mesi. Il centravanti belga è tornato in campo soltanto il 25 gennaio 2026, entrando nel finale della sfida di campionato persa 0-3 contro la Juventus riuscendo comunque a tornare al gol il 28 febbraio, quando ha deciso nel finale la trasferta sul campo del Lecce.
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