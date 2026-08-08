Romelu Lukaku, attaccante del Napoli e della nazionale belga, ha aperto alla possibilità di trasferirsi al Fenerbahce, destinazione che il giocatore gradisce e che potrebbe rappresentare un nuovo punto di partenza dopo l'ultima silenziosa stagione. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Napoli e il club hanno già iniziato la trattativa, anche se al momento rimane distanza tra le parti. La disponibilità di Lukaku, però, può rappresentare un passo importante per provare a sbloccare l'operazione.

Napoli, Lukaku: dopo la scudetto le difficoltà

Nella stagione 2024-2025 di, il belga era stato uno degli uomini chiave del Napoli, contribuendo alla conquista deldella storia azzurra. In campionato Lukaku aveva collezionato, risultando il miglior assistman del campionato. Complessivamente, considerando anche le due presenze in, aveva chiuso la stagione con

CASTEL DI SANGRO, ITALIA - 14 AGOSTO: Romelu Lukaku del Napoli osserva durante la partita amichevole pre-stagionale tra Napoli e Olympiacos allo Stadio Teofilo Patini il 14 agosto 2025 a Castel di Sangro, Italia. (Foto di Giuseppe Bellini/Getty Images)

I numeri raccontano alla perfezione l'importanza del centravanti belga nella squadra guidata da Antonio Conte: 24 partecipazioni dirette al gol soltanto in campionato. La situazione è cambiata drasticamente nella stagione successiva, quando Lukaku ha iniziato la sua seconda annata al Napoli con un grave infortunio muscolare rimediato nel pre-campionato che lo ha costretto a rimanere a riposo per diversi mesi. Il centravanti belga è tornato in campo soltanto il 25 gennaio 2026, entrando nel finale della sfida di campionato persa 0-3 contro la Juventus riuscendo comunque a tornare al gol il 28 febbraio, quando ha deciso nel finale la trasferta sul campo del Lecce.

Caricamento post Instagram...

Il prossimo passo sarà capiredel Fenerbahce. Il belga ha aperto alla possibilità di trasferirsi in Turchia e sembrerebbe gradire la destinazione, ma l'operazione non è ancora definita. Napoli e Fenerbahce devono infatti trovare un'intesa economica e, allo stesso tempo, resta da valutare