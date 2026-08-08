Il ritorno di Juan Fernando Quintero ha immediatamente acceso l'entusiasmo dei tifosi dell'Independiente Medellin, che lo hanno già visto nella stagione 2016-2017, quando mise a segno ben 16 reti e 8 assist in 36 partite tra campionato e coppe. Il club vuole sfruttare l'effetto del suo arrivo per spingere ulteriormente la campagna abbonamenti per la nuova stagione e punta a raggiungere quota 40.000 abbonati (attualmente il club si trova a circa 13.000).

Una strategia di marketing decisamente fuori dal comune, che mette la tifoseria al centro dell'affare dando loro una responsabilità: quella di raggiungere l'obiettivo prefissato per avere il tanto atteso giocatore nella propria squadra.

Le parole di Quintero e il comunicato dell'Independiente Medellin

Dopo l'esperienza con la Colombia ai Mondiali, Juan Fernando Quintero si è ritrovato senza squadra. Il fantasista ha preso parte alla competizione con la sua nazionale, arrivata fino agli ottavi di finale, prima di fare ritorno alla normalità e trovarsi di fronte a una situazione tutt'altro che semplice. I rapporti con l'allenatore Eduardo Coudet erano infatti ormai compromessi e le divergenze con il tecnico hanno portato Quintero a interrompere la sua esperienza al River Plate.

Il colombiano aveva spiegato di aver già comunicato alla società la propria intenzione di non fare ritorno in Argentina, decidendo così di tornare nel posto in cui esplose definitivamente 10 anni fa.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 15 APRILE: Juan Fernando Quintero del River Plate reagisce dopo aver subito un infortunio durante una partita del gruppo H della Copa CONMEBOL Sudamericana 2026 tra River Plate e Carabobo allo stadio Mas Monumental Antonio Vespucio Liberti il 15 aprile 2026 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

"Non ho più parlato con l'allenatore da quando me ne sono andato. Probabilmente non era al corrente della situazione, gli avevo parlato prima dei Mondiali perché non sarei tornato in Argentina", aveva raccontato Quintero ai microfoni dell'ESPN, spiegando il rapporto con Coudet. Il colombiano aveva poi aggiunto: "Non ho nulla contro Chacho, gli auguro tutto il meglio, ma personalmente, dopo tutto quello che ho vissuto con lui lo scorso semestre, sto cercando ciò che è meglio per il club e per me stesso".

Caricamento post Instagram...

"Se c'è qualcosa che rappresenta davvero il popolo del Medellín, è l'amore incondizionato per questi colori e la volontà di fare tutto il possibile per stare al fianco della squadra che ama.

Juan Fernando Quintero e l'Independiente Medellín hanno ancora una storia da scrivere. Entrambi hanno lavorato per ritrovarsi e riunire nuovamente le proprie strade, ma perché questo incontro possa trasformarsi in un lieto fine serve l'elemento più importante: il sostegno dei tifosi.

L'immagine di un Atanasio Girardot gremito ogni fine settimana, con la squadra guidata da Amaranto Perea e Juanfer nuovamente in campo con la maglia del Medellín, rappresenta il sogno del club e della sua gente. Una storia che potrebbe culminare con la conquista di quel titolo che tutti desiderano.

Per questo motivo è stata aperta la terza fase della campagna abbonamenti. L'obiettivo è chiaro: raggiungere quota 40.000 abbonati per rendere possibile il ritorno di Quintero nel suo amato club. Quarantamila tifosi, quarantamila anime pronte a sostenere la squadra ogni fine settimana all'Atanasio.

Il Medellín è convinto che, con il sostegno della propria gente, si possa rivivere ancora una volta la festa più bella nello stadio, questa volta con Juanfer a indossare nuovamente quella che il club definisce la 'maglia sacra'.

Ora, dunque, la parola passa ai tifosi. Sottoscrivere l'abbonamento significa contribuire direttamente alla realizzazione del sogno di un tifoso del Medellín: rivedere Juan Fernando Quintero con la maglia del club che ama".