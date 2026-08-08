Un grande colpo in entrata da parte dell'Arsenal a pochi giorni dall'inizio della Premier League. Con una nota ufficiale, infatti, il club londinese ha comunicato l'acquisto del centrocampista Bruno Guimaraes. Il brasiliano è stato prelevato dal Newcastle per la cifra di 90 milioni di euro. Si tratta di un obiettivo che i Gunners hanno seguito già in passato, precisamente nel 2020, quando ancora militava nell'Atletico Paranense ma che alla fine vide il Lione avere la meglio.

Arsenal, grande colpo a centrocampo: ufficiale Bruno Guimaraes

A force of nature.



Guimaraes is a Gunner ✍️ pic.twitter.com/E7k4mIHICg — Arsenal (@Arsenal) August 8, 2026

mette a segno un nuovo colpo in questa sessione estiva di calciomercato. I Gunners hanno infatti ufficializzato l'acquisto daldel centrocampista Bruno Guimaraes . L'ormai ex Magpies si trasferisce all'Emirates Stadium per 90 milioni di euro. Il classe '97 indosserà la maglia numero 39, ovvero lo stesso numero che lo ha accompagnato per la maggior parte della sua carriera professionistica.

Il suo rendimento in Inghilterra parla da sé. In 153 presenze in Premier League, ha segnato 30 gol e fornito 26 assist, oltre a guidare da capitano il Newcastle alla vittoria della Carabao Cup nel 2025. Prima di vestire la maglia del Magpies, con i quali ha disputato le ultime quattro stagioni, Bruno Guimaraes ha giocato, come accennato, nell'Atletico Paranense dal 2017 al 2020 e poi nel Lione fino al 2022. In carriera, inoltre, il 29 enne conta anche 48 presenze e 3 reti con la maglia del Brasile.

LONDRA, INGHILTERRA - 16 MARZO: Bruno Guimaraes e Kieran Trippier del Newcastle United sollevano il trofeo della Carabao Cup dopo la vittoria della loro squadra nella finale della Carabao Cup tra Liverpool e Newcastle United allo stadio di Wembley il 16 marzo 2025 a Londra, Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

"Questo cambiamento è molto difficile perché il Newcastle significa tanto per me, ma volevo vivere qualcosa di nuovo nella mia vita - ha dichiarato Guimaraes - Mi sento pronto per una nuova sfida, sia per me che per la mia famiglia. Ho avuto una conversazione molto positiva con Matthias Jaissle e lascio sapendo che il club è in ottime mani. Ai tifosi, non sarà mai abbastanza dire grazie, ma lo faccio con tutto il cuore. Sarò sempre orgoglioso di aver fatto parte della storia di questo club. Grazie di tutto".