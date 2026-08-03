L'Arsenal vuole ripartire da protagonista anche questa stagione. Dopo aver trionfato nella stagione passata in Premier League, gli uomini di Mikel Arteta sono pronti a scrivere un'altra pagina indelebile della propria storia. Tra gli obiettivi individuati dalla dirigenza e dal tecnico, c'è Bruno Guimarães, considerato il profilo ideale per duttilità e esperienza. Convincere il Newcastle, però, non sarà affatto semplice: i bianconeri non hanno alcuna intenzione di privarsi del proprio punto di riferimento.

Rifiutata la prima offerta per Bruno Guimarães: l'Arsenal prepara il rilancio

Bruno Guimarães si è affermato come uno dei pilastri più importanti nello scacchiere dei bianconeri. Il centrocampista ha totalizzato 30 gol e 25 assist, arrivando ad indossare anche la fascia di capitano.

Il Newcastle ha acquistato il brasiliano dall'per una cifra intorno ainel Gennaio del 2022. Dal suo approdo

NEWCASTLE UPON TYNE, INGHILTERRA – 17 maggio 2026: Bruno Guimarães del Newcastle United festeggia la vittoria insieme al figlio al termine della partita di Premier League tra Newcastle United e West Ham United, disputata al St James’ Park il 17 maggio 2026 a Newcastle upon Tyne, in Inghilterra (Photo by Ian MacNicol/Getty Images)

Stando a quanto trapelato dai media inglesi,la trattiva tra i due club è entrata nel vivo, ma la prima fase di colloqui si è chiusa con un nulla di fatto. I Magpies hanno rifiutato la proposta iniziale dei Gunners (circa 70 milioni di euro), ribadendo la volontà di trattenere il centrocampista brasiliano.

Nonostante il no ricevuto, la squadra di Mikel Arteta non sembra intenzionata a fermarsi. Il tecnico ha chiesto a gran voce l'acquisto dell'ex Lione: la squadra londinese sarebbe pronta ad aumentare l'offerta al Newcastle. Dal canto suo, il numero 39 avrebbe già manifestato la voglia di trasferirsi all'Emirated Stadium, un elemento che potrebbe rivelarsi abbastanza decisivo per il proseguio della trattativa. Nonostante le voci di mercato, Bruno Guimarães ha disputato un Mondiale 2026 da protagonista con il Brasile sotto la guida di Carlo Ancelotti, motivo in più che ha spinto il tecnico dell'Arsenal a puntare su di lui.

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In attesa di sviluppi, il brasiliano rimane concentrato sul Newcastle

Mentre le voci di mercato continuano incessanti, il centrocampista brasiliano ha raggiunto regolarmente i suoi compagni per il ritiro precampionato in, rispettando gli accordi presi con la società. Un segnale che mostra la grande responsabilità e il rispetto del giocatore nei confronti del Club che lo ha reso celebre. In attesa che si sappia qualche notizia in più riguardo il suo futuro,

LONDRA, INGHILTERRA – 10 febbraio 2026: L’allenatore del Newcastle United, Eddie Howe, parla con Bruno Guimarães al termine della vittoria della squadra nella partita di Premier League tra Tottenham Hotspur e Newcastle United, disputata al Tottenham Hotspur Stadium il 10 febbraio 2026 a Londra, in Inghilterra. (Photo by Richard Pelham/Getty Images)

Il brasiliano è diventato un vero e proprio pilastro della formazione inglese. Con quasi 200 presenze è diventato un'icona per i tifosi dei Magpies. A tal proposito, pochi giorni fa ha salutato con grande affetto l'ex allenatore Eddie Howe attraverso un messaggio pubblicato sui propri social: "Grazie per tutto quello che hai fatto per noi. Ho amato ogni momento trascorso insieme. Grazie per avermi reso un giocatore e una persona migliore. Nessuna parola potrà davvero esprimere quanto mi sia piaciuto essere un tuo giocatore. Ti auguro il meglio per il tuo futuro, mister".