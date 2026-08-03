La Fiorentina continua ad essere una delle squadre più attive sul fronte calciomercato. Dopo una stagione al di sotto delle aspettative, il club viola vuole tornare ad essere una delle protagoniste del campionato di Serie A. A tal proposito, la dirigenze e nella fattispecie Fabio Paratici, stanno costruendo una rosa a disposizione di Fabio Grosso sempre più competitiva. L'ultimo arrivo è quello di Joao Mario, terzino che arriva direttamente dalla Juventus con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 9,5 milioni.

Il comunicato della Fiorentina: Joao Mario è un nuovo giocatore viola

Joao Mario sbarca in. Arriva direttamente dalalla Juventus in un operazione che vede lo scambio con. Dopo un periodo di adattamento, il giocatore viene girato in prestito alper trovare contnuità e minutaggio.

BERGAMO, ITALIA – 17 maggio 2026: João Mário del Bologna FC in azione durante la partita di Serie A tra Atalanta BC e Bologna FC 1909, disputata al Gewiss Stadium il 17 maggio 2026 a Bergamo, in Italia. (Photo by Giuseppe Cottini/Getty Images)

Con una nota ufficiale, la Fiorentina ha annunciato l'acquisto del difensore portoghese, illustrando la formula dell'operazione e ripercorrendo la carriera del calciatore:"ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo temporaneo con diritto d'opzione, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Joao Mario Neto Lopes dalla Juventus F.C.".

Successivamente, il club ha presentato il giocatore, ricordando il suo percorso tra Porto, Juventus, Bologna e nazionale portoghese: "Joao Mario, nato a Sao Joao de Madeira il 3 Gennaio 2000, dopo essere cresciuto nelle giovanili del Porto, ha successivamente collezionato, con la maglia dei Dragoes, 181 presenze segnando 5 gol e fornendo 26 assist tra campionato Portoghese, Champions League, Europa League e Mondiale per Club, vincendo due campionati Portoghesi, 4 Coppa del Portogallo, 1 Coppa di Lega Portoghese e 3 Supercoppa Portoghesi. In Italia ha vestito le maglie di Juventus e Bologna disputando 20 gare in Serie A e segnando un gol in rossoblù. Il nuovo calciatore viola, ha inoltre, indossato in 3 occasioni la maglia della Nazionale Portoghese".

Caricamento post Instagram...

Le prime parole del portoghese da nuovo giocatore della Fiorentina

Intercettato dai microfoni della società viola, Joao Mario ha voluto esprimere tutta la sua voglia di iniziare questa nuova avventura: ", ho tantissima voglia di dimostrare tutto il mio talento. Sono carico, questo è un grandissimo club e spero di ottenere moltissime vittorie con questa maglia".

Sulle strutture del centro di allenamento della Fiorentina ha dichiarato: "Mi ha colpito moltissimo questo centro di allenamento, spero che sia una stagione ricca di successi. Le infrastrutture sono ottime, di primo livello. Abbiamo tutto quello che serve per fare del nostro meglio e non vogliamo deludere".

BOLOGNA, ITALIA – 25 aprile 2026: João Mário del Bologna FC resta a terra dolorante dopo un infortunio durante la partita di Serie A tra Bologna FC 1909 e AS Roma, disputata allo stadio Renato Dall’Ara il 25 aprile 2026 a Bologna, in Italia (Photo by Emmanuele Ciancaglini/Getty Images)

Sui nuovi compagni e sulla scelta di vestire questa maglia: "Non ho avuto ancora la possibilità di conoscere i miei nuovi compagni. Avrò modo di relazionarmi con loro, so che ci sono alcuni che parlano la mia stessa lingua. So che mi troverò benissimo con loro. Per me è stato facile scegliere la Fiorentina, questo club ha una grande storia, non ho esitato quando c'è stata questa opportunità. La città è bellissima, mi è piaicuto tantissimo il progetto. Non vedo l'ora di iniziare, sono veramente euforico".

Infine un saluto ai tifosi fiorentini: "Non vedo l'ora di giocare davanti a loro. Spero che ci toglieremo tante soddisfazioni. Prometto che lavoreremo duro per loro".