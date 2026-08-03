Il mercato dell'Arsenal potrebbe regalare uno dei colpi più clamorosi degli ultimi anni. Nelle ultime ore, infatti, i Gunners sono stati accostati con insistenza a Vinicius Junior, fuoriclasse del Real Madrid e uno degli esterni offensivi più forti al mondo. Al momento non esiste ancora una trattativa ufficiale tra i due club, ma l'interesse del club londinese viene considerato concreto, mentre il futuro del brasiliano resta legato anche all'evoluzione della situazione contrattuale con i Blancos.

Il sogno proibito dell'Arsenal di Arteta

LONDRA, INGHILTERRA - 02 MAGGIO: Mikel Arteta manager / capo allenatore dell'Arsenal celebra la vittoria dopo la partita di Premier League tra Arsenal e Fulham all'Emirates Stadium il 2 maggio 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Catherine Ivill - AMA/Getty Images)

Mikel Arteta sogna un attacco da sogno. Con Vinicius sulla fascia sinistra, Bukayo Saka a destra e Viktor Gyökeres al centro dell'attacco, l'Arsenal avrebbe uno dei reparti offensivi più devastanti del calcio europeo. Velocità, tecnica, imprevedibilità e capacità realizzativa renderebbero i Gunners una seria candidata non solo alla Premier League, ma anche alla conquista della Champions League. L'operazione, però, si presenta estremamente complessa. Il Real Madrid continua a considerare Vinicius uno dei simboli del progetto tecnico, anche se il rinnovo del contratto non è ancora stato definito. L'Arsenal osserva con attenzione l'evolversi della situazione ed è pronto a inserirsi qualora si aprisse uno spiraglio.

Vinicius a Londra è solo un sogno di una notte di mezza estate?

MADRID, SPAGNA - 22 MARZO: Vinicius Junior del Real Madrid festeggia il terzo gol della sua squadra durante la partita LaLiga EA Sports tra Real Madrid CF e Atletico de Madrid all'Estadio Santiago Bernabeu il 22 marzo 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Florencia Tan Jun/Getty Images)

L'ostacolo principale resta quello economico. Oltre a un cartellino che potrebbe superare abbondantemente i 120 milioni di euro, il brasiliano percepisce uno degli stipendi più elevati del panorama calcistico internazionale. Proprio l'ingaggio rappresenta il nodo più difficile da sciogliere e potrebbe rendere l'operazione quasi proibitiva, nonostante le ambizioni della società londinese. Per ora si tratta soprattutto di una suggestione di mercato, ma il fatto che un club come l'Arsenal stia valutando un profilo del calibro di Vinicius conferma quanto siano cresciute le ambizioni dei Gunners. Se dovesse davvero concretizzarsi, sarebbe uno dei trasferimenti più importanti e sorprendenti dell'estate.