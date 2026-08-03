Sembrava tutto apparecchiato per il ritorno di Jesper Lindstrom in Bundesliga, ma il trasferimento allo Schalke 04 è clamorosamente sfumato quando mancavano ormai gli ultimi dettagli. L'esterno danese, fuori dai piani tecnici del Napoli, aveva già raggiunto la Germania per sostenere le visite mediche e completare il passaggio, ma la trattativa si è interrotta sul più bello, lasciando grande amarezza in casa Schalke.

Secondo quanto riportato dal giornale Bild, il motivo della rottura sarebbe legato a divergenze economiche emerse nella fase conclusiva della negoziazione.

Lindstorm-Schalke 04: cosa è successo?

Il club tedesco ritiene che il Napoli abbiainizialmente discusso, chiedendo cifre differenti rispetto a quelle concordate durante i primi contatti. Da qui lo sfogo della dirigenza dello Schalke, che avrebbe parlato apertamente di una società azzurra che

FRANCOFORTE SUL MENO, GERMANIA - 29 APRILE: Jesper Lindstrøm dell'Eintracht Francoforte reagisce durante la partita di Bundesliga tra Eintracht Francoforte e FC Augsburg al Deutsche Bank Park il 29 aprile 2023 a Francoforte sul Meno, Germania. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

L'operazione prevedeva il trasferimento di Lindstrom con una formula studiata per venire incontro alle esigenze economiche dello Schalke, ma proprio sulle modalità del riscatto e sulla ripartizione dei costi le parti non sono riuscite a trovare un'intesa definitiva. Un epilogo inatteso, soprattutto perché il giocatore aveva già dato il proprio assenso al trasferimento e sperava di rilanciarsi nel campionato che lo aveva consacrato.

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Per il classe 2000 si tratta dell'ennesimo ostacolo in un percorso che, dopo l'esplosione con l'Eintracht Francoforte, non è più riuscito a decollare. Arrivato al Napoli nell'estate del 2023 per circa 30 milioni di euro, Lindstrom era stato accolto come uno dei talenti più promettenti del calcio europeo. In azzurro, però, non è mai riuscito a imporsi, trovando poco spazio e senza lasciare il segno.

Nemmeno le successive esperienze lontano dal Maradona hanno cambiato il corso della sua carriera. I prestiti non sono bastati a farlo tornare al suo livello e il Napoli continua a considerare la sua cessione una priorità in questa sessione di mercato. Con la trattativa ormai chiusa, Lindstrom farà ritorno a Napoli in attesa di una nuova soluzione. Resta da capire se i contatti con lo Schalke potranno essere riaperti nei prossimi giorni o se il club partenopeo dovrà cercare un'altra destinazione per il danese.