L'esterno del Napoli sembrava a un passo dallo Schalke 04, ma adesso sembra tutto bloccato.
Sembrava tutto apparecchiato per il ritorno di Jesper Lindstrom in Bundesliga, ma il trasferimento allo Schalke 04 è clamorosamente sfumato quando mancavano ormai gli ultimi dettagli. L'esterno danese, fuori dai piani tecnici del Napoli, aveva già raggiunto la Germania per sostenere le visite mediche e completare il passaggio, ma la trattativa si è interrotta sul più bello, lasciando grande amarezza in casa Schalke.
Secondo quanto riportato dal giornale Bild, il motivo della rottura sarebbe legato a divergenze economiche emerse nella fase conclusiva della negoziazione.
Lindstorm-Schalke 04: cosa è successo?Il club tedesco ritiene che il Napoli abbia modificato le condizioni dell'accordo inizialmente discusso, chiedendo cifre differenti rispetto a quelle concordate durante i primi contatti. Da qui lo sfogo della dirigenza dello Schalke, che avrebbe parlato apertamente di una società azzurra che "li ha presi in giro".
L'operazione prevedeva il trasferimento di Lindstrom con una formula studiata per venire incontro alle esigenze economiche dello Schalke, ma proprio sulle modalità del riscatto e sulla ripartizione dei costi le parti non sono riuscite a trovare un'intesa definitiva. Un epilogo inatteso, soprattutto perché il giocatore aveva già dato il proprio assenso al trasferimento e sperava di rilanciarsi nel campionato che lo aveva consacrato.
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Per il classe 2000 si tratta dell'ennesimo ostacolo in un percorso che, dopo l'esplosione con l'Eintracht Francoforte, non è più riuscito a decollare. Arrivato al Napoli nell'estate del 2023 per circa 30 milioni di euro, Lindstrom era stato accolto come uno dei talenti più promettenti del calcio europeo. In azzurro, però, non è mai riuscito a imporsi, trovando poco spazio e senza lasciare il segno.
Nemmeno le successive esperienze lontano dal Maradona hanno cambiato il corso della sua carriera. I prestiti non sono bastati a farlo tornare al suo livello e il Napoli continua a considerare la sua cessione una priorità in questa sessione di mercato. Con la trattativa ormai chiusa, Lindstrom farà ritorno a Napoli in attesa di una nuova soluzione. Resta da capire se i contatti con lo Schalke potranno essere riaperti nei prossimi giorni o se il club partenopeo dovrà cercare un'altra destinazione per il danese.
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