La Lazio continua il proprio percorso di preparazione alla nuova stagione e, dopo il successo per 2-1 in amichevole contro l'Ascoli firmato dai gol di Mattia Zaccagni e Petar Ratkov, Gennaro Gattuso ha fatto il punto sul momento della squadra. Tra mercato, infortuni e il delicato rapporto con la tifoseria, il tecnico biancoceleste ha ribadito quali siano le priorità del club in vista della chiusura della sessione estiva.

Si tratta di un mercato complicato in casa Lazio perché può operare, ma è sottoposta al cosiddetto mercato a saldo zero o positivo. In pratica, prima di comprare deve liberare spazio economico attraverso cessioni, riduzione degli stipendi o altri interventi sui conti.

Le parole di Gattuso

Gattuso non ha usato giri di parole parlando delle necessità della rosa, spiegando che la società è al lavoro per completare l'organico, ma senza fretta e senza farsi prendere dalla: "Sappiamo bene che mancano due cose nel mercato, dobbiamo farlo. Non dobbiamo prendere tanto per prendere,".

ROMA, ITALIA - 30 LUGLIO: Il capo allenatore della SS Lazio Gennaro Gattuso durante la sessione di allenamento della SS Lazio al Centro Sportivo di Formello il 30 luglio 2026 a Roma, Italia. (Foto di Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Su Alessio Romagnoli: "Romagnoli? Non so se andrà via, è già stato un mio giocatore al Milan e al tempo gli ho fatto rinnovare il contratto. Si sta comportando benissimo, dobbiamo riuscire a sbagliare il meno possibile".

Successivamente ha parlato ed elogiato Dia e Ratkov: "Dia è un giocatore che lega bene il gioco, ha già dimostrato di essere un calciatore bravo con caratteristiche che mi piacciono molto. Ratkov ha buone qualità, ma deve ancora migliorare. Il mio obiettivo personale? Dare un'identità precisa a questa squadra".

Infine, ha parlato dei tifosi biancocelesti: "Abbiamo il dovere di sudare la maglia, di onorarla e provare a fargli cambiare idea. Sarà dura giocare in casa in questa situazione, ma per noi avere i tifosi è un valore aggiunto. Possiamo cambiare le cose solo con le prestazioni e con i fatti, ci conquisteremo la loro fiducia nelle 18 trasferte in stagione. All'Olimpico sono il dodicesimo uomo e ci farebbe comodo averli dalla nostra parte".