Questa mattina la Lazio ha disputato l'amichevole contro l'Avellino del grande ex Alessandro Nesta. Al campo di allenamento di Formello la partita è stata vinta dalla squadra di Gennaro Gattuso con un tennistico 6-3. L'ultima delle sei reti è stata realizzata da Kenneth Taylor, proprio il giocatore che solo 48 ore fa aveva avuto con il tecnico calabrese un battibecco piuttosto acceso tanto da essere cacciato dalla sessione di allenamento. Un problema che per l'ex Milan non è mai esistito, come ha dichiarato al termine della partita.

Gattuso-Taylor: chiuso il "caso" in casa Lazio

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Lacontinua la preparazione in vista dell'esordio in Coppa Italia contro ilil prossimo 16 agosto. Questa mattina la squadra di Gennaroè scesa in campo nell'amichevole controdi Alessandro. Come accennato, la sfida è terminata 6-3 per i biancocelesti protagonisti di una prestazione più che dignitosa in fase offensiva ma molto rivedibile in difesa. Per i capitolini si è visto in campo anche Kenneth Taylor . L'olandese ha realizzata la rete del definitivo 6-3 con un tiro dal limite dall'area. La sua presenza è anche un segnale che il problema di soli due giorni fa è completamente rientrato. A confermarlo è stato lo stesso Gattuso.Intervenuto in conferenza stampa l'ex Milan ha dichiarato: "Qualcuno si è divertito a scrivere di Taylor ma quello fa parte del gioco. Chi mi conosce sa come ragiono, che stile ho. Per me dopo trenta minuti è finito tutto e l’avete visto anche nel pomeriggio". Poi alcune considerazioni sulla prestazione della squadra: "Pressione alta, squadra alta, andare uomo su uomo sulla costruzione dal basso. Qualcosa si rischia, ma anche la condizione sta migliorando. Siamo contenti perché c’è entusiasmo, poi è normale che va alzato il livello e qualcosa ci manca. Un vero piacere allenarli".

ROMA, ITALIA - 9 GENNAIO: La SS Lazio presenta il nuovo acquisto Kenneth Taylor in posa al Centro Sportivo di Formello il 9 gennaio 2026 a Roma, Italia. (Foto di Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Nel finale, Gattuso ha voluto esprimere anche un pensiero su Franco Baresi, la leggenda scomparsa ieri notte all'età di 66 anni: "Quando parlavo con lui mi mettevo sull’attenti: era il capitano, un uomo che parlava e sorrideva poco ma quelle poche parole che gli uscivano non le sbagliava. Era unico, una leggenda, quando ci parlavi ti dava questa sensazione. È venuto a mancare presto. Meritava il Pallone d'Oro". Domani sera la Lazio sarà impegnata in una nuova amichevole contro l'Ascoli allo Stadio Del Duca.