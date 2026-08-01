A soli 22 anni, Konstantinos Koulierakis è pronto a misurarsi con la sfida più importante della sua giovane carriera. Nato il 28 novembre 2003 a La Canea, sull'isola di Creta, il difensore greco è cresciuto in una delle città più affascinanti della Grecia, nota per il suo suggestivo porto veneziano, la forte identità culturale e una tradizione calcistica che ha contribuito alla formazione di diversi talenti del Paese. Dopo essersi imposto con la maglia del PAOK e aver vissuto un'importante esperienza in Bundesliga con il Wolfsburg, il centrale ellenico si appresta ora a confrontarsi con un palcoscenico ancora più esigente come quello della Roma. Il suo percorso in Germania è stato caratterizzato da momenti di alto livello, ma anche dalle difficoltà attraversate dal club tedesco nelle ultime stagioni. Un contesto che ha inevitabilmente influenzato il suo rendimento, senza però intaccare la convinzione di addetti ai lavori e osservatori che il suo potenziale sia ancora ampiamente inesplorato.

Ma che tipo di difensore arriva realmente nella Capitale? Quali sono i suoi punti di forza, gli aspetti su cui può ancora migliorare e, soprattutto, è pronto ad affrontare le pressioni di una piazza come quella romanista? Per rispondere a queste domande, DerbyDerbyDerby ha intervistato in esclusiva Kevin Schwank, giornalista della Bild che segue quotidianamente il Wolfsburg e ha osservato da vicino la crescita di Koulierakis durante la sua esperienza in Germania. Dall'analisi dell'ultima stagione alle prospettive di crescita, passando per le qualità umane, la duttilità tattica e persino un consiglio ai fantallenatori, Schwank traccia il profilo del nuovo centrale giallorosso.

Schwank sul percorso di Koulierakis: "La crisi del Wolfsburg lo ha penalizzato"

Secondo il giornalista della Bild, il bilancio dell'esperienza tedesca di Koulierakis è fatto di luci e ombre. "Inizialmente ha soddisfatto le aspettative e ha mostrato a più riprese lampi della sua qualità e del suo potenziale", spiega Schwank. L'ultima stagione, però, è stata inevitabilmente condizionata dalle difficoltà del Wolfsburg: "Ha rispecchiato la crisi generale della squadra e solo molto raramente è riuscito a esprimersi al massimo del suo livello". Per questo motivo, a suo giudizio, il centrale greco non ha compiuto un vero salto di qualità durante la permanenza in Germania: "Fondamentalmente non è migliorato, ma nemmeno peggiorato". Un'esperienza che, comunque, gli sarà utile in prospettiva: "L'esperienza maturata qui in Germania lo aiuterà sicuramente nel prosieguo della sua carriera".

Per Schwank, infatti, il potenziale del difensore resta ancora enorme. "Può certamente continuare a crescere", sottolinea, indicando però anche gli aspetti su cui dovrà lavorare per compiere il definitivo salto di qualità: "Deve migliorare nella costruzione del gioco e nel gioco aereo". Nonostante ciò, il collega della Bild non ha dubbi sulle qualità del giocatore: "Il suo potenziale resta enorme". E aggiunge un dettaglio che potrebbe essere di buon auspicio per la Roma: "In una squadra che non viva una crisi o un periodo di costante turbolenza, dovrebbe riuscire a compiere questo ulteriore passo avanti".

Dal punto di vista tattico, Schwank non vede particolari limiti. Interrogato sul sistema di gioco ideale, spiega infatti che "può giocare in entrambi i sistemi", sia in una difesa a tre sia in una linea a quattro. La scelta migliore, però, dipenderà soprattutto dal contesto: "Dove riesca a rendere meglio dipende naturalmente anche dai compagni di reparto con cui viene schierato".

SOLNA, SVEZIA - 4 giugno 2026: Anthony Elanga della Svezia viene contrastato da Konstantinos Koulierakis della Grecia durante l'amichevole internazionale tra Svezia e Grecia, disputata alla Strawberry Arena il 4 giugno 2026 a Solna, in Svezia. (Foto di Linnea Rheborg/Getty Images)

Schwank: "La pressione non lo spaventa. E al Fantacalcio..."

Uno dei temi più interessanti riguarda la pressione che Koulierakis troverà a Roma. Schwank, però, è convinto che il greco sia già pronto ad affrontare un ambiente tanto esigente. "Penso di sì", risponde con convinzione, ricordando quanto vissuto negli ultimi mesi al Wolfsburg: "Anche il Wolfsburg ha vissuto una situazione di crisi costante; la pressione legata alla lotta per non retrocedere e la diffusa antipatia nei confronti del club a livello nazionale dovrebbero averlo aiutato a imparare a gestire la pressione".

Oltre alle qualità calcistiche, Schwank spende parole importanti anche per la personalità del nuovo difensore della Roma. "Era molto apprezzato all'interno dello spogliatoio, non ha mai creato problemi e, anche quando le cose non andavano per il verso giusto, non si è mai abbattuto", racconta. Caratteristiche che lo hanno colpito particolarmente: "Ha la testa sulle spalle e trasmette l'immagine di una persona molto matura". Per il giornalista della Bild sono qualità decisive per il suo futuro: "A mio parere, queste sono qualità eccellenti per costruirsi una grande carriera, nonostante lo stigma della retrocessione".

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Chi immagina un difensore irruento potrebbe rimanere sorpreso. Pur essendo molto fisico, Koulierakis è cresciuto anche sotto il profilo della disciplina. "È diventato più disciplinato e, in generale, si è adattato molto bene alla fisicità del campionato", spiega Schwank, lasciando intendere come il greco abbia imparato a dosare meglio aggressività e tempi d'intervento.

Infine, una battuta sul Fantacalcio, gioco seguitissimo in Italia. Schwank sorride prima di rispondere: "Dipende dal prezzo che avrà al Fantacalcio e dalle sue prospettive nel nuovo club". Poi conclude con una valutazione che farà piacere ai tifosi romanisti: "In linea di principio, però, non si sbaglia a puntare su di lui, perché resta un difensore giovane, promettente e con un grandissimo potenziale".