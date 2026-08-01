La Roma ha raggiunto l'accordo con il Wolfsburg per il trasferimento di Kostantinos Koulierakis, individuato come uno dei rinforzi principali per il reparto arretrato. Come riportato da Sky Sport, l'operazione dovrebbe chiudersi sulla base di circa 17 milioni di euro compresi i bonus, con il classe 2003 pronto a sbarcare oggi nella Capitale per iniziare una nuova avventura in Serie A.

Un investimento importante per un giocatore ancora giovane, ma che negli ultimi anni ha già accumulato una notevole esperienza internazionale. Koulierakis arriva infatti dopo essersi affermato prima in Grecia con il PAOK Salonicco e poi in Bundesliga con la maglia del Wolfsburg, diventando uno dei profili più interessanti del calcio europeo.

Kostantinos Koulierakis: i numeri del greco

Nato in Grecia il 28 novembre 2003, Koulierakis è un difensore centrale mancino alto circa 1,88 metri, caratteristiche che lo rendono un profilo particolarmente ricercato nel calcio moderno, con le palle alte che sono senza dubbio il suo maggior punto di forza. Cresciuto nel settore giovanile del PAOK, ha fatto il suo debutto tra i professionisti nella stagione 2022-2023, conquistando rapidamente spazio grazie alla sua personalità e alle sue qualità tecniche.

AMBURGO, GERMANIA - 16 MAGGIO: Jackson Irvine del St. Pauli lotta per il pallone con Konstantinos Koulierakis del Wolfsburg durante la partita di Bundesliga tra FC St. Pauli e VfL Wolfsburg allo stadio Millerntor il 16 maggio 2026 ad Amburgo, Germania. (Foto di Selim Sudheimer/Getty Images)

Con il club di Salonicco ha collezionato 72 presenze complessive, segnando 9 reti, un dato significativo per un difensore centrale. La sua capacità di rendersi pericoloso sulle palle inattive è diventata una delle sue principali caratteristiche, tanto da aver realizzato diversi gol anche nelle competizioni europee, con 3 gol in Champions League e altri 3 in Conference League.

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Nell'il passaggio al Wolfsburg ha rappresentato il. InKoulierakis ha confermato le aspettative, dimostrando di poter competere ad alti livelli contro alcuni degli attaccanti più importanti d'Europa, collezionandoin totale, segnando. Con la sua nazionale invece ha collezionato 22 presenze, senza peròin competizioni principali.