Kostantinos Koulierakis sarà un nuovo giocatore della Roma: atterrerà alle 12:30 circa a Ciampino.
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La Roma ha raggiunto l'accordo con il Wolfsburg per il trasferimento di Kostantinos Koulierakis, individuato come uno dei rinforzi principali per il reparto arretrato. Come riportato da Sky Sport, l'operazione dovrebbe chiudersi sulla base di circa 17 milioni di euro compresi i bonus, con il classe 2003 pronto a sbarcare oggi nella Capitale per iniziare una nuova avventura in Serie A.
Un investimento importante per un giocatore ancora giovane, ma che negli ultimi anni ha già accumulato una notevole esperienza internazionale. Koulierakis arriva infatti dopo essersi affermato prima in Grecia con il PAOK Salonicco e poi in Bundesliga con la maglia del Wolfsburg, diventando uno dei profili più interessanti del calcio europeo.
Kostantinos Koulierakis: i numeri del greco
Nato in Grecia il 28 novembre 2003, Koulierakis è un difensore centrale mancino alto circa 1,88 metri, caratteristiche che lo rendono un profilo particolarmente ricercato nel calcio moderno, con le palle alte che sono senza dubbio il suo maggior punto di forza. Cresciuto nel settore giovanile del PAOK, ha fatto il suo debutto tra i professionisti nella stagione 2022-2023, conquistando rapidamente spazio grazie alla sua personalità e alle sue qualità tecniche.
Con il club di Salonicco ha collezionato 72 presenze complessive, segnando 9 reti, un dato significativo per un difensore centrale. La sua capacità di rendersi pericoloso sulle palle inattive è diventata una delle sue principali caratteristiche, tanto da aver realizzato diversi gol anche nelle competizioni europee, con 3 gol in Champions League e altri 3 in Conference League.
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