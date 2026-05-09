La trentatreesima giornata di Bundesliga propone una sfida dal peso specifico molto diverso per le due protagoniste. Sabato 9 maggio alle 18:30 il Wolfsburg ospiterà il Bayern Monaco in un match che potrebbe risultare decisivo soprattutto per i padroni di casa, ancora coinvolti nella lotta per non retrocedere. I bavaresi, invece, hanno già conquistato il titolo e vogliono chiudere il campionato mantenendo alto il livello delle proprie prestazioni. Guarda ora Wolfsburg-Bayern GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Qui Wolfsburg

La stagione del Wolfsburg è stata estremamente deludente e il rischio retrocessione è ormai diventato concreto. I biancoverdi hanno attraversato mesi molto complicati, caratterizzati da risultati negativi e da enormi difficoltà soprattutto nella fase difensiva. La squadra allenata da Dieter Hecking ha vinto soltanto una delle ultime sedici partite stagionali, un dato che fotografa perfettamente il momento delicato del club.

La classifica lascia ancora aperta una piccola speranza salvezza, ma servirà un finale quasi perfetto per evitare almeno lo spareggio contro una formazione di Zweite Bundesliga. Davanti ai propri tifosi il Wolfsburg proverà a giocare con orgoglio, cercando di sfruttare le possibili rotazioni del Bayern e l’urgenza di conquistare punti pesanti.

Qui Bayern

Il Bayern Monaco si presenta a questa trasferta da campione di Germania, forte di una stagione dominata quasi interamente in Bundesliga. La squadra di Vincent Kompany ha messo in mostra un calcio offensivo devastante, segnando oltre cento gol e confermandosi ancora una volta la formazione più forte del campionato tedesco. Resta però l’amarezza per l’eliminazione in Champions League contro il PSG, una delusione che ha interrotto il sogno europeo dei bavaresi. Il club vuole ora chiudere al meglio la stagione, anche in vista della finale di DFB Pokal contro lo Stoccarda prevista nelle prossime settimane.

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Wolfsburg-Bayern, probabili formazioni

: Grabara; Belocian; Vavro; Koulierakis; Kumbedi; Wimmer; Vinicius; Eriksen; Maehle; Pejcinovic; Daghim.: Dieter Hecking

Bayern Monaco (4-2-3-1): Urbig; Stanisic; Kim; Ito; Davies; Kimmich; Goretzka; Karl; Musiala; Luis Diaz; Jackson. Allenatore: Vincent Kompany

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