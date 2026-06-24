Djed Spence ha completamente evitato Thomas Partey poco prima della partita tra Inghilterra e Ghana, valida per il Gruppo L del Mondiale in Nord America.
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A pochi minuti dal calcio d'inizio della partita tra Inghilterra e Ghana, terminata 0-0, il difensore inglese Djed Spence ha evitato di stringere la mano a Thomas Partey, centrocampista ghanese che è sotto accusa per stupro e violenza. La situazione non è stata spiegata dal protagonista del gesto, ma quando il CT Thomas Tuchel stava per rispondere a una domanda sull'accaduto la FA ha impedito al tecnico di rispondere. Stessa cosa per i compagni di squadra di Partey intervistati nel post-partita, che hanno solo detto di non essersi accorti di nulla.
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Caso Partey: di cosa è accusatoThomas Partey sta affrontando un complesso percorso giudiziario nel Regno Unito, dove è accusato di 7 capi d'imputazione per stupro e uno per violenza sessuale nei confronti di 4 donne. La vicenda giudiziaria è nata ufficialmente nel luglio del 2025, quando la polizia di Londra lo ha incriminato per i primi cinque casi di stupro e uno di aggressione sessuale relativi a tre diverse denuncianti, per episodi che si sarebbero consumati tra il 2021 e il 2022. Successivamente, nel febbraio di quest'anno, si sono aggiunti due ulteriori capi d'accusa per stupro legati a una quarta donna, riguardanti fatti non recenti che risalirebbero al dicembre di 6 anni fa.
La sua difesa ha ribadito più volte la totale estraneità del giocatore ai fatti, sottolineando come Partey abbia collaborato attivamente con le forze dell'ordine e accolga con favore il processo per ripulire la propria reputazione. Questa situazione complicata ha generato forti ripercussioni mediatiche prima e durante il Mondiale. Al giocatore è stato infatti negato il visto d'ingresso in Canada dalle autorità dell'immigrazione a causa dei carichi pendenti non dichiarati correttamente, costringendolo a saltare il match d'esordio contro il Panama. Il centrocampista ghanese è invece potuto scendere in campo nella successiva sfida contro l'Inghilterra svoltasi però negli Stati Uniti, dove ha ricevuto un'accoglienza molto ostile dal pubblico che lo ha fischiato per tutta la gara.
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