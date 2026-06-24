A pochi minuti dal calcio d'inizio della partita tra Inghilterra e Ghana, terminata 0-0, il difensore inglese Djed Spence ha evitato di stringere la mano a Thomas Partey, centrocampista ghanese che è sotto accusa per stupro e violenza. La situazione non è stata spiegata dal protagonista del gesto, ma quando il CT Thomas Tuchel stava per rispondere a una domanda sull'accaduto la FA ha impedito al tecnico di rispondere. Stessa cosa per i compagni di squadra di Partey intervistati nel post-partita, che hanno solo detto di non essersi accorti di nulla.

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Caso Partey: di cosa è accusato

Thomas Partey sta affrontando un complesso percorso giudiziario nel, dove è accusato di. La vicenda giudiziaria è nata ufficialmente nel luglio del 2025, quando la polizia di Londra lo ha incriminato per i primi cinque casi di stupro e uno di aggressione sessuale relativi a, per episodi che si sarebbero consumati tra il 2021 e il 2022. Successivamente, nel febbraio di quest'anno, si sono aggiuntiper stupro legati a una quarta donna, riguardanti fatti non recenti che risalirebbero al dicembre di 6 anni fa.

CARDIFF, GALLES - 02 GIUGNO: Thomas Partey del Ghana appare scoraggiato mentre riceve un cartellino giallo dall'arbitro Oscar Johnson durante la partita amichevole internazionale tra Galles e Ghana al Cardiff City Stadium, il 02 giugno 2026 a Cardiff, Galles. (Foto di Ryan Hiscott/Getty Images)

La sua difesa ha ribadito più volte la totale estraneità del giocatore ai fatti, sottolineando come Partey abbia collaborato attivamente con le forze dell'ordine e accolga con favore il processo per ripulire la propria reputazione. Questa situazione complicata ha generato forti ripercussioni mediatiche prima e durante il Mondiale. Al giocatore è stato infatti negato il visto d'ingresso in Canada dalle autorità dell'immigrazione a causa dei carichi pendenti non dichiarati correttamente, costringendolo a saltare il match d'esordio contro il Panama. Il centrocampista ghanese è invece potuto scendere in campo nella successiva sfida contro l'Inghilterra svoltasi però negli Stati Uniti, dove ha ricevuto un'accoglienza molto ostile dal pubblico che lo ha fischiato per tutta la gara.