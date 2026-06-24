Con la fine della seconda giornata del Mondiale ci sono già alcuni verdetti e la situazione dei gironi è sempre più definita. Sono sette le squadre già qualificate ai sedicesimi di finale e ci sono già anche le prime eliminazioni dal torneo.

Guarda tutto il calcio nazionale e internazionale in streaming gratis su Bet365

Le sette qualificate ai sedicesimi

Chi saluta il Mondiale

Chi può ancora andare ai sedicesimi

Nessuna grande difficoltà per il Messico che vince le prime due partite controe stesso discorso per gli altri padroni di casa: gliche vincono e sorprendono. Non si sono fatte pregare nemmeno tre delle più attese compagini: sono già promosse ai sedicesimi la, lae l'. Passano il turno anche lae la Norvegia Qualche nazionale, invece, è già certa di dover rifare i bagagli a breve dato che è matematicamente eliminata. Nel girone C è il caso die nel gruppo D è il caso, clamoroso, della Turchia di Montella sconfitta da Australia e Paraguay. La federazione, però, ha rassicurato il tecnico italiano: non sarà esonerato. Saluta anche lache ha subito nove reti in due partite ad opera di Svezia e Giappone. Certe dell'eliminazione anche, lae l'Nel girone A laseconda deve battere il Sudafrica vincendo contro il Messico e sperando nella sconfitta dei coreani. C'è grande equilibrio, invece, nel girone B:nello scontro diretto mentre sperano ancora Bosnia e Qatar. Il(girone C) affronta la Scozia per il primo posto, ma anche ilha lo stesso obiettivo e se la vedrà con Haiti. Nel gruppo D assisteremo allo scontro diretto traper il secondo posto. Nel girone E lavincendo contro il Curacao. Il Gruppo F vedeprime a quattro punti e in cerca di una vittoria che consenta il passaggio del turno: può farcela anche la Svezia, se vincesse contro i Samurai Blu.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 4 SETTEMBRE: Lionel Messi dell'Argentina festeggia dopo aver segnato il terzo gol della squadra durante la partita di qualificazione sudamericana ai Mondiali FIFA 2026 tra Argentina e Venezuela allo Stadio Más Monumental Antonio Vespucio Liberti il ​​4 settembre 2025 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

Sono più complicate le cose nel gruppo G del Mondiale: l'Egitto (4 punti) deve vincere contro l'Iran e il Belgio contro la Nuova Zelanda. Ma il girone è ancora aperto. La Spagna è la grande favorita per la qualificazione ai sedicesimi e se la vedrà con l'Uruguay che spera, Capo Verde può scrivere la storia vincendo contro l'Arabia Saudita. Nel girone J Austria e Algeria si giocano tutto nello scontro diretto. Il Portogallo dovrà conquistare i tre punti contro la Colombia, mentre l'Inghilterra di Kane, fermata dal Ghana, deve vincere con Panama.

Guarda tutto il calcio nazionale e internazionale in streaming gratis su Bet365