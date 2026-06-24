Eliminate la Turchia, Panama, la Giordania, l'Uzbekistan, Haiti.
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Con la fine della seconda giornata del Mondiale ci sono già alcuni verdetti e la situazione dei gironi è sempre più definita. Sono sette le squadre già qualificate ai sedicesimi di finale e ci sono già anche le prime eliminazioni dal torneo.
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Le sette qualificate ai sedicesimiNessuna grande difficoltà per il Messico che vince le prime due partite contro Sudafrica e Cechia e stesso discorso per gli altri padroni di casa: gli Stati Uniti di Pochettino che vincono e sorprendono. Non si sono fatte pregare nemmeno tre delle più attese compagini: sono già promosse ai sedicesimi la Francia di Mbappè, la Germania e l'Argentina guidata da uno scatenato Messi. Passano il turno anche la Colombia e la Norvegia.
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Chi saluta il MondialeQualche nazionale, invece, è già certa di dover rifare i bagagli a breve dato che è matematicamente eliminata. Nel girone C è il caso di Haiti e nel gruppo D è il caso, clamoroso, della Turchia di Montella sconfitta da Australia e Paraguay. La federazione, però, ha rassicurato il tecnico italiano: non sarà esonerato. Saluta anche la Tunisia che ha subito nove reti in due partite ad opera di Svezia e Giappone. Certe dell'eliminazione anche, la Giordania, Panama e l'Uzbekistan di Cannavaro.
Chi può ancora andare ai sedicesimiNel girone A la Corea seconda deve battere il Sudafrica. La Cechia può farcela vincendo contro il Messico e sperando nella sconfitta dei coreani. C'è grande equilibrio, invece, nel girone B: Svizzera e Canada si giocheranno il primo posto nello scontro diretto mentre sperano ancora Bosnia e Qatar. Il Brasile di Ancelotti (girone C) affronta la Scozia per il primo posto, ma anche il Marocco ha lo stesso obiettivo e se la vedrà con Haiti. Nel gruppo D assisteremo allo scontro diretto tra Australia e Paraguay per il secondo posto. Nel girone E la Costa d'Avorio può arrivare seconda vincendo contro il Curacao. Il Gruppo F vede Giappone e Olanda prime a quattro punti e in cerca di una vittoria che consenta il passaggio del turno: può farcela anche la Svezia, se vincesse contro i Samurai Blu.
Sono più complicate le cose nel gruppo G del Mondiale: l'Egitto (4 punti) deve vincere contro l'Iran e il Belgio contro la Nuova Zelanda. Ma il girone è ancora aperto. La Spagna è la grande favorita per la qualificazione ai sedicesimi e se la vedrà con l'Uruguay che spera, Capo Verde può scrivere la storia vincendo contro l'Arabia Saudita. Nel girone J Austria e Algeria si giocano tutto nello scontro diretto. Il Portogallo dovrà conquistare i tre punti contro la Colombia, mentre l'Inghilterra di Kane, fermata dal Ghana, deve vincere con Panama.
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