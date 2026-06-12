L'allenatore tedesco, fermo per scelta da due anni, è stato chiamato dalla TV tedesca ZDF a commentare il Mondiale. Nel corso del post partita di Messico-Sudafrica, match inaugurale della Coppa del Mondo tenutosi a Città del Messico, ha criticato aspramente lo spettacolo offerto da entrambe le squadre.

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La critica diretta

Diventato il volto ufficiale di Red Bull come direttore globale del settore calcio, Jurgen Klopp sta scoprendo una nuova vita lontano dalla centrifuga chiamata Premier League. Inviato per ZDF come opinionista, l'ex tecnico disi è apertamente scagliato contro il gioco espresso da Messico

Jürgen Klopp, Red Bull - Ph Getty Images

Queste le parole del tedesco durante il tema dei tre espulsi: "Questa situazione riassume praticamente tutta la partita. Si è trattato semplicemente di una pessima tattica! Nessuna delle due squadre ha giocato bene. Undici contro nove, e poi ti fai sorprendere in contropiede. Perché? Perché la linea difensiva era troppo arretrata. Questo è stato un problema per tutta la partita. Il Sudafrica non ne ha approfittato per niente. Non è stata una partita di alto livello".

Thomas Müller, hala bir yerlerde Jürgen Klopp'un elini sıkmasını bekliyor 😅

pic.twitter.com/vOIC3ZFJLK — De Marke Sports (@demarkesports) June 12, 2026

La partita inaugurale

ha aperto la ventitreesima edizione dei Mondiali, la prima in tre paesi diversi contemporaneamente. Come nel 2010, la gara inaugurale ha visto i nordamericani e i sudafricani protagonisti. E come in quella occasione, il livello è stato piuttosto basso. A spuntarla sono stati i padroni di casa delche, spinti da un Azteca colorato a festa come nel 1970 e nel 1986, con un gol per tempo ha chiuso la pratica, senza troppi problemi.

DAMMAM, SAUDI ARABIA - 23 AGOSTO: Julian Quinones dell'Al Qadsiah esulta dopo aver segnato il terzo gol durante la partita della Saudi Pro League tra Al Qadsiah e Al Fateh allo Stadio Prince Mohammed Bin Fahd il 23 agosto 2024 a Dammam, Arabia Saudita. (Photo by Yasser Bakhsh/Getty Images)

Ad aprire le danze, al nono minuto, ci ha pensato il capocannoniere della Saudi League Julian Quinones. Dal gol in poi la partita è stata spezzettata ed estremamente noiosa, complici i tanti falli e la qualità non elevata, per usare un eufemismo, delle compagini. Nella ripresa, il colpo di testa di Raul Jimenez, l'uomo più atteso, ha chiuso i conti. A prendersi la scena, però, è stato l'arbitro brasiliano Sampaio. Tre cartellini rossi, due per il Sudafrica e uno per il Messico ma, soprattutto, a colpire è stata la non dimestichezza con l'inglese nell'occasione dell'annuncio dell'espulsione di Zwane.

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