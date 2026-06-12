La vittoria del Messico per 2-0 contro il Sudafrica nella partita inaugurale del Mondiale 2026 ha confermato una statistica che resiste nella storia della Coppa del Mondo. Nonostante siano passati quattro anni dall'edizione disputata in Medio Oriente, il Qatar resta ancora oggi l'unica nazione ospitante ad aver perso la gara d'esordio del torneo.

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Un primato che nessuno reclama, il Qatar resta l'unica nella storia dei Mondiali

Un record che nessun Paese vorrebbe detenere e che continua a rappresentare una delle pagine più amare nella breve storia calcistica della nazionale qatariota. Il 20 novembre 2022, davanti agli oltre 60mila spettatori presenti all'Al Bayt Stadium, il Qatar inaugurò il proprio Mondiale affrontando l'Ecuador. L'attesa era enorme. Per la prima volta nella storia il Paese ospitava una Coppa del Mondo e l'intera nazione sperava di vivere una serata memorabile.

L'Ecuador si impose con un netto 2-0 grazie alla doppietta di Enner Valencia, autentico protagonista della serata. L'attaccante sudamericano sbloccò il risultato su calcio di rigore al 16' e trovò il raddoppio pochi minuti più tardi con un colpo di testa che chiuse virtualmente la partita già nel primo tempo.

🚨🚨| Qatar in 2022 remain the 𝐎𝐍𝐋𝐘 host nation to lose their opening match in World Cup history. 😱❌ pic.twitter.com/jCGyBVYGtQ — Goals Side (@goalsside) June 12, 2026

Il Qatar apparve fin dalle prime battute emozionato e incapace di reggere il livello dell'avversario. La squadra allenata da Félix Sánchez non riuscì praticamente mai a impensierire gli ecuadoregni e incassò una sconfitta che entrò immediatamente nei libri di storia.

Mai prima di allora una nazionale ospitante aveva perso la partita inaugurale di un Mondiale. Dal 1930 al 2018, tutte le nazioni organizzatrici erano riuscite almeno a pareggiare il match d'esordio, sfruttando spesso il fattore campo e l'entusiasmo del pubblico di casa. Il Qatar non solo perse quella gara, ma concluse il torneo senza conquistare nemmeno un punto. Dopo il ko contro l'Ecuador arrivarono infatti anche le sconfitte contro Senegal e Olanda, con la nazionale asiatica eliminata già al termine della fase a gironi.

Con il successo ottenuto dal Messico nell'apertura del Mondiale 2026, la tradizione delle nazioni ospitanti imbattute all'esordio è tornata a essere rispettata. E il Qatar continua a rimanere un'eccezione storica, l'unico Paese organizzatore ad aver iniziato il proprio Mondiale con una sconfitta.

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