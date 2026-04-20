Sembrava tutto fatto e finito per l'Al Sadd di Roberto Mancini, eppure le notizie recenti non dicono più così. Il tecnico italiano sta trascinando la squadra qatariota al suo ennesimo titolo nazionale (5 negli ultimi 8 anni) e veniva anche da una clamorosa partita contro l'Al-Hilal di Simone Inzaghi. La sfida fra i due allenatori italiani infatti ha avuto luogo negli ottavi di finale della Champions League asiatica. Dopo un 3-3 nei tempi regolamentari è arrivata la vittoria della squadra di Mancini ai rigori, grazie agli errori di Benzema e Bouabré. Proprio la sera del match, l'Al Sadd aveva altri motivi per festeggiare. Dal Qatar infatti erano arrivate notizie favorevoli riguardo alla partita dell'Al Shamal secondo in classifica, sconfitto per 0-2 contro il Qatar SC. Con 5 punti di vantaggio e una sola sfida di campionato rimanente, il titolo era matematicamente di Roberto Mancini. Tuttavia, le cose sono andate diversamente...
QATAR STARS LEAGUE
Tutto ancora in bilico in Qatar: una vittoria a tavolino fra tremare l’Al Sadd di Roberto Mancini
Non è ancora tempo di festeggiare per l'Al Sadd di Roberto Mancini—
L'Al Sadd nel frattempo ha avuto anche lo shock dell'eliminazione dalla AFC Champions League. La squadra di Roberto Mancini ha ripetuto un clamoroso 3-3 con il Vissel Kobe ma questa volta ha perso ai rigori, con l'errore decisivo di Claudinho. Dopo il titolo continentale sfumato, ora l'Al Sadd rischia anche di perdere la Qatar Stars League.
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La Qatar Football Association, attraverso il suo comitato disciplinare, ha deliberato che il match perso dall'Al Shamal in realtà è diventato una vittoria a tavolino. Il Qatar SC avrebbe sbagliato un cambio, inserendo un giocatore che non poteva essere schierato: dopo l'espulsione di un calciatore straniero (max 6 in campo), non è possibile sostituire un giocatore locale con uno straniero, il cui numero deve quindi rimanere 5. Con il ricorso dell'Al Shamal, quest'infrazione ha permesso ai secondi in classifica di acquisire 3 punti e rimettere tutto in discussione. Al momento l'Al Sadd avrebbe solo 2 punti di vantaggio (42 a 40), con l'ultima giornata che propone proprio lo scontro diretto fra le prime due in classifica.
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