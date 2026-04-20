Sembrava tutto fatto e finito per l'Al Sadd di Roberto Mancini, eppure le notizie recenti non dicono più così. Il tecnico italiano sta trascinando la squadra qatariota al suo ennesimo titolo nazionale (5 negli ultimi 8 anni) e veniva anche da una clamorosa partita contro l'Al-Hilal di Simone Inzaghi. La sfida fra i due allenatori italiani infatti ha avuto luogo negli ottavi di finale della Champions League asiatica. Dopo un 3-3 nei tempi regolamentari è arrivata la vittoria della squadra di Mancini ai rigori, grazie agli errori di Benzema e Bouabré. Proprio la sera del match, l'Al Sadd aveva altri motivi per festeggiare. Dal Qatar infatti erano arrivate notizie favorevoli riguardo alla partita dell'Al Shamal secondo in classifica, sconfitto per 0-2 contro il Qatar SC. Con 5 punti di vantaggio e una sola sfida di campionato rimanente, il titolo era matematicamente di Roberto Mancini. Tuttavia, le cose sono andate diversamente...