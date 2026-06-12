Non solo calcio giocato. La Germania si è resa protagonista di una delle storie più belle di questo avvio di Mondiale 2026. I calciatori della nazionale tedesca hanno infatti deciso di finanziare i servizi navetta per centinaia di tifosi che seguiranno la squadra durante il torneo, aiutandoli a raggiungere gli stadi e a rientrare dopo le partite. Un gesto concreto nato per contrastare l'aumento dei costi dei trasporti registrato negli Stati Uniti durante la Coppa del Mondo.

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Prezzi troppo alti? I giocatori della Germania aiutano i tifosi nelle trasferte

L'iniziativa è stata promossa dal capitanoe dai leader dello spogliatoio, che hanno scelto di sostenere economicamente i sostenitori tedeschi in vista della sfida contro l'Ecuador, ultimo impegno del girone.

Un segnale importante che conferma il forte legame tra la Mannschaft e i suoi tifosi. In un calcio sempre più orientato al business, la scelta dei giocatori tedeschi è stata accolta con entusiasmo sia in Germania che all'estero, diventando rapidamente virale sui social.

Sul campo, invece, la nazionale di Julian Nagelsmann si presenta al Mondiale con grandi ambizioni. Dopo anni complicati, segnati dalle clamorose eliminazioni nella fase a gironi delle edizioni 2018 e 2022, i quattro volte campioni del mondo vogliono tornare a recitare un ruolo da protagonisti. La squadra può contare sul talento di Jamal Musiala, sull'esperienza di Kimmich e sulla solidità di un gruppo che arriva al torneo in crescita.

🚨🚨| BREAKING: Germany’s players will fund shuttle services for their supporters during the World Cup, helping fans travel to and from the stadiums.



{@lequipe} pic.twitter.com/D0lKbrxGoT — Goals Side (@goalsside) June 11, 2026

La Germania è stata inserita nel Gruppo E, considerato sulla carta alla portata ma tutt'altro che semplice. L'esordio è previsto il 14 giugno contro Curaçao a Houston, nazionale al debutto assoluto nella competizione. Successivamente i tedeschi affronteranno la Costa d'Avorio il 20 giugno a Toronto, prima di chiudere il girone il 25 giugno contro l'Ecuador nel New Jersey.

L'obiettivo dichiarato è quello di conquistare il primo posto e lanciare un messaggio alle grandi favorite. Intanto, però, la Germania ha già vinto una partita speciale: quella del rapporto con i propri tifosi. Un successo che non vale punti in classifica, ma che racconta perfettamente lo spirito con cui la Mannschaft si è presentata a questo Mondiale.

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