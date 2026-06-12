Se qualcuno glielo avesse detto prima, certamente Marcos Senesi non ci avrebbe mai creduto. Eppure il suo momento è arrivato. Il neo giocatore del Tottenham era stato in un primo tempo escluso dalla lista di Lionel Scaloni per il Mondiale 2026, ma l'infortunio di Leonardo Balerdi ha costretto il tecnico dell'Argentina a richiamarlo. Una chiamata che difficilmente l'ex Bournemouth si aspettava e che invece è arrivata. Proprio il classe '97 ha voluto rompere il silenzio su questo capovolgimento di situazione.

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Argentina, Senesi "costretto" ad interrompere la vacanza ad Ibiza per... andare al Mondiale: "Ancora non ci credo"

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Onestamente, sono molto felice di avere la possibilità di realizzare un sogno che ho sempre avuto, quello di poter giocare in un Mondiale -

ha dichiarato il difensore, reduce da un'ottima esperienza al Bournemouth - Ora sto finendo di sistemare tutto e mi sto preparando a partire il prima possibile. A presto". Per il nativo di Concordia sarà il primo Mondiale disputato in carriera e, come spesso si dice, "la prima volta non si scorda mai".

Vacanza rovinata per Marcos Senesi . Sì, ma per un "bene superiore", Mentre era ad Ibiza con la sua fidanzata, il classe '97, che nella prossima stagione vestirà la maglia del, ha ricevuto una chiamata che non si sarebbe mai aspettato. Quella della Federazione Argentina. Il difensore, infatti, è stato inserito nella lista dei convocati per ila seguito dell'infortunio di Leonardo(strappo muscolare). Da Ibiza al Mondiale è un attimo.Proprio in un'intervista rilasciata al quotidiano argentino TyC Sport, il 29 enne ha espresso tutta la gioia per questa chiamata che non avrebbe mai pronosticato: "

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 10 FEBBRAIO: Marcos Senesi del Bournemouth durante la partita di Premier League tra Everton e Bournemouth al Goodison Park il 10 febbraio 2026 a Liverpool, Inghilterra. (Foto di Gareth Copley/Getty Images)

Anche la sua compagna, Kelci-Rose Bowers, ha voluto raccontare il momento in cui sono venuti a conoscenza della convocazione per il Nord America: "Eravamo appena tornati da Miami, dove eravamo in vacanza, e siamo venuti a Ibiza per divertirci un po' e rilassarci - ha esordito, mentre Senesi era al telefono - Durante tutto questo tempo, nessuno dei due ha staccato la spina. Eravamo entrambi consapevoli della situazione con l'infortunio del centro. In tutto questo tempo, nessuno dei due è riuscito a divertirsi appieno, capisci?", ha confessato.

La conferma della chiamata è stata un momento di euforia. "Ora Marcos è stato convocato per i Mondiali! È vero?" ha esclamato Bowers. "È proprio quello per cui abbiamo pregato entrambi. Ci ha pensato ogni giorno", ha aggiunto. Non appena la chiamata è terminata, Senesi e la sua fidanzata si sono abbracciati e hanno gridato di gioia.

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