Con un comunicato ufficiale diramato pochi minuti fa, il Tottenham annuncia l'acquisto, a parametro zero, di Marcos Senesi. Il difensore argentino, voluto fortemente da De Zerbi, si unisce agli Spurs e migliora sensibilmente il reparto difensivo.

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Il colpo

, difensore argentino di 29 anni, lascia il Bournemouth dopo 4 anni importanti e migliorativi sotto la guida di Andoni Iraola . Raggiunge Andy Robertson , acquistato sempre a parametro zero dagli Spurs, in una difesa che comincia a migliorare notevolmente. Indosserà la maglia numero 5.

LEEDS, ENGLAND - 27 SETTEMBRE: Andoni Iraola, allenatore dell'AFC Bournemouth, stringe la mano a Marcos Senesi dell'AFC Bournemouth dopo la partita di Premier League tra Leeds United e Bournemouth a Elland Road il 27 settembre 2025 a Leeds, Inghilterra. (Photo by Ed Sykes/Getty Images)

Roberto De Zerbi, giunto sulla panchina Spurs a poche giornate dalla fine riuscendo a salvare il club, ha chiesto un ingente sforzo economico per migliorare il reparto difensivo, acclarato punto debole della squadra del nord di Londra. Gli arrivi di Robertson dal Liverpool e Senesi dalle Cherrys sono i primi due mattoncini da affiancare a uno fra Van de Ven e Romero. Sia l'olandese che l'argentino hanno diverse richieste in giro per l'Europa ed è probabile che almeno uno dei due parta.

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Le prime parole in maglia Tottenham

"Fin dal primo momento, il Club ha mostrato perché mi vogliono e quanto vogliono che io faccia parte di ciò che stanno costruendo. È emozionante e qualcosa in cui non vedo l'ora di partecipare. Ogni volta che metterò piede in campo, farò del mio meglio per rendere orgogliosi i tifosi e riportare il Club al posto a cui appartiene. Voglio vincere le cose con il Tottenham e farò tutto il possibile per farlo accadere", dichiara.

L'investitura di Roberto De Zerbi: "L'esperienza di Marcos, la qualità con il pallone e il carattere competitivo ci rafforzeranno in difesa, oltre a darci flessibilità nella formazione. Si sente a suo agio in una squadra basata sul possesso palla, legge molto bene il gioco e ha la personalità per prosperare in un ambiente impegnativo. Amo anche la sua mentalità e il suo desiderio di continuare a migliorare e non vedo l'ora di lavorare con lui e vedere il grande contributo che potrà dare alla squadra".

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