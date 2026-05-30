Il Liverpool ha deciso di esonerare Arne Slot, nonostante negli ultimi mesi si parlasse di una riconferma: Iraola in pole come successore
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L'avventura di Arne Slot sulla panchina del Liverpool è giunta definitivamente al capolinea. Si tratta di una separazione sorprendente tra l'allenatore olandese e il club inglese. La decisione arriva dopo una disastrosa difesa del titolo che ha visto la squadra chiudere la stagione al quinto posto nella classifica finale della Premier League. Il mercato faraonico di un anno fa non è bastato per lottare con Arsenal e Manchester City, chiudendo di fatto la stagione dei Reds con grande anticipo.
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La decisione del LiverpoolLa situazione rappresenta un netto ribaltone rispetto ai mesi precedenti, nei quali la posizione ufficiale della società era stata quella di confermare il tecnico olandese. Nonostante la vittoria della Premier League nella stagione 2024/2025, le prove negative accumulate nel corso di quest'ultima annata hanno pesato irrimediabilmente sul suo futuro lavorativo, portando la dirigenza del Liverpool a propendere per un cambio della guardia. Con la fine ufficiale di questo rapporto, le attenzioni si sono subito spostate sul nome del possibile successore destinato a occupare la panchina di Anfield.
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Iraola, un'attesa studiata?Il favorito indiscusso per raccogliere l'eredità dell'olandese è attualmente Andoni Iraola, ex allenatore del Bournemouth. Il tecnico spagnolo è reduce da un'annata straordinaria, avendo guidato il suo attuale club alla prima storica qualificazione alle competizioni europee tramite un incredibile sesto posto conquistato in Premier League. Prestazioni che non sono passate inosservate nel panorama calcistico internazionale, tanto che Andoni Iraola sembrava destinato a un trasferimento al Crystal Palace. Anche Milan e Bayer Leverkusen avevano mostrato interesse per l'allenatore spagnolo. Nonostante queste lusinghe dal mercato, a quanto pare l'obiettivo principale di Iraola era proprio quello di puntare alla panchina del Liverpool, e la sua strategia sembra aver dato i suoi frutti.
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