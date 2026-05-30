L'avventura di Arne Slot sulla panchina del Liverpool è giunta definitivamente al capolinea. Si tratta di una separazione sorprendente tra l'allenatore olandese e il club inglese. La decisione arriva dopo una disastrosa difesa del titolo che ha visto la squadra chiudere la stagione al quinto posto nella classifica finale della Premier League. Il mercato faraonico di un anno fa non è bastato per lottare con Arsenal e Manchester City, chiudendo di fatto la stagione dei Reds con grande anticipo.

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La decisione del Liverpool

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Iraola, un'attesa studiata?

La situazione rappresenta un netto ribaltone rispetto ai mesi precedenti, nei quali la posizione ufficiale della società era stata quella di confermare il tecnico olandese. Nonostante la vittoria della, le prove negative accumulate nel corso di quest'ultima annata hanno pesato irrimediabilmente sul suo futuro lavorativo, portando la dirigenza del Liverpool a propendere per un cambio della guardia. Con la fine ufficiale di questo rapporto, le attenzioni si sono subito spostate sul nome del possibile successore destinato a occupare la panchina di Anfield.Il favorito indiscusso per raccogliere l'eredità dell'olandese è attualmente, ex allenatore del. Il tecnico spagnolo è reduce da un'annata straordinaria, avendo guidato il suo attuale club alla prima storica qualificazione alletramite un incredibile sesto posto conquistato in. Prestazioni che non sono passate inosservate nel panorama calcistico internazionale, tanto chesembrava destinato a un trasferimento al. Ancheavevano mostrato interesse per l'allenatore spagnolo. Nonostante queste lusinghe dal mercato, a quanto pare l'obiettivo principale di Iraola era proprio quello di puntare alla panchina del, e la sua strategia sembra aver dato i suoi frutti.

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