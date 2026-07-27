Lionel Scaloni lancia una stoccata agli opinionisti. A distanza di circa una settimana dalla deludente sconfitta in finale di Coppa del Mondo contro la Spagna, il ct dell'Argentina ha deciso di tornare a postare sui propri canali social (l'ultimo post su Instagram risaliva al 2023) mandando un lungo messaggio al popolo e ai tifosi argentini.

Il messaggio di Scaloni dopo la sconfitta dell'Argentina in finale

Attraverso un lungo post su Instagram, Lionel Scaloni ha dapprima elencato alcune delle sensazioni provate nel corso della finale mondiale: "Dopo una settimana intensa in cui tristezza e gioia si sono intrecciate, lacrime e sorrisi, angoscia e tranquillità, nervosismo e calma, finalmente posso sedermi e scrivere qualche parola. Anche se sapete che non sono un grande fan dei social media, questo potrebbe essere il modo migliore per raggiungervi".

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 31 MARZO: Lionel Scaloni, commissario tecnico dell'Argentina, lascia il campo al termine del primo tempo dell'amichevole internazionale tra Argentina e Zambia allo Stadio Alberto J. Armando il 31 marzo 2026 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcos Brindicci/Getty Images)

Continuando, il commissario tecnico dell'Albiceleste ha espresso tutto il suo rammarico: "Tutto quello che posso dire è che mi dispiace di non essere riuscito a portarvi un altro trofeo e a regalarvi una nuova gioia che, anche solo per pochi giorni, potesse farvi dimenticare tutte le cose brutte della vita. Ma voglio che ricordiate cosa abbiamo cercato di mostrare a questo gruppo di giocatori, i miei guerrieri, come li chiamavo quando ne parlavo con mia moglie".

"Sopportare dure critiche da persone che non ci conoscono"

L'impegno, la voglia, la volontà, il "io posso", il rifiuto di arrendersi (anche quando tutto si fa difficile), dare il massimo (anche quando non si ha più niente da dare), sopportare le dure critiche (da parte di persone che non ci conoscono), la compostezza, la volontà di restare in piedi quando le gambe non obbediscono più al cervello... Questo è il vero trofeo.

".

🥹🇦🇷 LAS PALABRAS DE LIONEL SCALONI:



“Después de una semana intensa donde se han entrelazado la tristeza con la alegría, el llanto con una sonrisa, la angustia con la tranquilidad, los nervios con la calma, puedo sentarme a escribir unas palabras, que aunque saben que no me… pic.twitter.com/8G5qTYi086 — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 27, 2026

Successivamente,ha raccontato il lavoro svolto dal gruppo argentino, sottolinenando anche l'aspetto polemico che ha dovuto reggere per tutta la durata del campionato del mondo: "

Infine, il ct dell'Argentina ha concluso il proprio post ringraziando tutto lo staff e i calciatori coinvolti nella lunga spedizione americana rivolgendo un pensiero anche ai sostenitori dell'Albiceleste: "Sarò eternamente grato al mio staff tecnico, ai giocatori, allo staff dell'AFA, a coloro che lavorano silenziosamente per farci sentire a nostro agio e a ognuno di voi per l'affetto ricevuto. P.S. Chi ha un amico argentino ha un tesoro".