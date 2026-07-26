Spagna, de la Fuente parla dei giovani e della filosofia della nazionale iberica, giovanili e lavoro negli anni.
La Coppa del Mondo davanti ai 2 milioni di tifosi: la festa della Spagna
Luis de la Fuente è diventato uno dei volti più importanti della storia del calcio spagnolo. Dal suo arrivo sulla panchina delle nazionali giovanili, il CT ha vinto l'Europeo Under 19 e quello Under 21, passando successivamente tra i grandi e conquistando tutto ciò che c'era da vincere: Nations League, Europeo e Coppa del Mondo. Ai microfoni di AS, il CT ha parlato dell'importanza di un percorso che parta da lontano, che getti le basi a un lavoro importante, e sopratuttto costante, negli anni a seguire: "Il percorso si costruisce passo dopo passo. Quando poi entri davvero nel vivo del Mondiale, inizi a pensare ce la giocheremo fino in fondo" .
Il CT ha parlato anche della finale disputata contro l'Argentina: "Siamo stati nettamente superiori, non hanno praticamente mai tirato in porta ma bisogna sempre prenderla con le dovute cautele. Perché se quel rinvio di Cubarsí nei supplementari fosse rimbalzato su Unai Simon ed entrato in porta, avremmo perso senza subire un tiro nello specchio”.
Tanti elogi, Spagna come modello di riferimentoL'intervista continua e si sposta su un aspetto importante di questa Spagna, la solidità difensiva: "Abbiamo concesso soltanto dieci tiri in tutto il torneo. Questo è il risultato di un'organizzazione difensiva preparata e sviluppata nei minimi dettagli, la squadra difende in maniera collettiva in modo straordinario" ma la forza della sua nazionale non è tutta qui, difatti espone come anche la fase offensiva sia molto forte e punto principale delle proprie vittorie: "È una squadra molto equilibrata perché, se guardiamo i numeri, siamo anche molto prolifici in attacco, abbiamo segnato tantissimo e subito appena un gol. È una costante: in 50 partite abbiamo realizzato oltre 100 reti e ne abbiamo incassate pochissime”.
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