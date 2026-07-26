Andrea Cauzio

Szczesny parla della sua dipendenza dal fumo: "Non consiglierei mai di fumare"
Il portiere dei blaugrana reputa il fumo un suo punto debole
Il portiere dei blaugrana reputa il fumo un suo punto debole
Il club turco ora valuta Dusan Vlahovic come rinforzo
Il gesto dell'ex-Barcellona per la Comunità madrilena
Ancora in cerca di un jolly per l'attacco: occhi puntati sull'ex-Bologna
Le 11 città ospitanti dei mondiali inseguono la Fifa e reclamano milioni di dollari.
Giuseppe Commisso prepara club e tifosi per i festeggiamenti del 100°anniversario con grandi appuntamenti e novità per i supporter
Ancora in attesa di offerte Sancho mantiene il ritmo allenandosi con il Flixton FC
Dopo il blocco da parte di Amorim per Estupinan il club inglese mette gli occhi su Ruggeri, autore di un'ottima stagione con l'Atletico Madrid
Il Como insiste per Trevoh Chalobah offerta ufficiale da 30 milioni
L'ex presidente della Uefa al fianco il calcio europeo contro la FIFA
Concluso il trasferimento del difensore classe 2003 al club inglese
Dopo giorni di apprensione per un aritmia cardiaca, il numero uno blaugrana è stato dimesso.
Giorno di presentazione per Santiago Castro tramite i canali social della Roma.
La federazione spagnola apre un fascicolo ai danni bel Barça sul caso Julian Alvarez.
Dopo Kolo Muani ed Alajbegovic per la Juve è tempo di vendere.
Mattinata di tensione a Formello tra Gattuso e Taylor, quest'ultimo allontanato dall'allenamento.
Negli USA tutti pazzi per Pochettino. Dopo un Mondiale positivo, in arrivo il rinnovo.
Il nuovo-vecchio commissario tecnico ritrova gli Azzurri a settembre
L'attaccante francese ritorna a Torino dopo un lungo tira e molla tra i club.
Le due opzioni che la federazione calcistica tedesca valuta per ospitare la Coppa del Mondo
Come da promessa Marc Cucurella, reduce dal Mondiale vinto si tatua il viso di De la Fuente.
All'emittente fcinter1908 l'agente del difensore ha dichiarato che voleva portarlo all'Inter.
Josko Gvardiol rinnova il proprio contratto con il Manchester City.
Problemi in casa Rayo Vallecano, concessione dello stadio sospesa.
Dopo l'addio di Maldini dalla nazionale arriva l ufficialità, Ranieri nuovo dt.
Dopo la mancata conferma di Andrea Pirlo, spunta il nome di Thiago Motta come ct della nazionale.
Il Paris Saint-Germain si inserisce nella trattativa per il portiere giapponese
L'attaccante olandese parla dei motivi del suo addio al Barcellona
Arbitro della finale Spagna-Argentina, lo sloveno ha deciso di ritirarsi
Il Ct de la Fuente parla della sua Spagna e della fisolofia applicata in campo.