Non inizia nel migliore dei modi il ritiro per il Lecce che dovrà, per il momento, fare a meno di uno dei propri pilastri, Lameck Banda.

Il calciatore Zambiano già nel corso delle scorse settimane si era assentato dal ritiro pre-stagionale a causa, a detta del giocatore, di problemi legati alla burocrazia di visto e passaporto che gli impediscono di tornare in Italia. Non una buona notizia per mister Di Francesco che dovrà almeno per ora lavorare senza un giocatore cardine nei suoi schemi.

La società al primo ritardo non ha attuato multe o comunicazioni di nessun tipo, ma desta sospetto tra i dirigenti del club questa assenza prolungata, arrivando a pensare possa essere una mossa di mercato ben pensata dal giocatore.

Lecce, Banda assente al ritiro: la situazione

Nella giornata odierna il, attualmente in Austria per il proprio ritiro pre-campionato, ha ricevuto una pessima notizia., infatti, non si è ancora aggregato al gruppo squadra per prendere parte ai primi giorni di lavoro in vista della nuova stagione. Il calciatore, secondo quanto comunicato dal club, si troverebbe infatti bloccato in Zambia a seguito di ritardi burocratici per il rinnovo del visto che non gli permetterebbero di viaggiare verso l'Italia.

LECCE, ITALY - APRIL 01: Lameck Banda of Lecce competes for the ball with Angelino of Roma during the Serie A TIM match between US Lecce and AS Roma - Serie A TIM at Stadio Via del Mare on April 01, 2024 in Lecce, Italy. (Photo by Maurizio Lagana/Getty Images)

Già nei giorni scorsi Banda aveva comunicato le problematiche e aveva saltato il raduno in Salento. Ma stavolta, complici anche alcune voci di mercato insistenti che vorrebbero Banda lontano da Lecce e molto vicino all'Arabia, il club riporta in un comunicato ufficiale tutto il disappunto: "L U.S Lecce opererà gli opportuni approfondimenti in ordine alle circostanze addotte dal calciatore, riservandosi eventuali iniziative, anche sul piano disciplinare, che siano volte al corretto adempimento degli obblighi contrattuali inerenti il rapporto lavorativo avente termine il 30 giugno 2027”.

Quindi, non un ottimo inizio per la squadra di Di Francesco che ha già iniziato la stagione con l'addio di Pantaleo Corvino. I tifosi sperano, fiduciosi, che la situazione migliori e ci possa essere un pò di positività in più in attesa dell'inizio del prossimo campionato di Serie A.