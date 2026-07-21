I giocatori della Spagna non hanno fatto in tempo a festeggiare la vittoria del Mondiale 2026 che già si ritorna a parlare del loro futuro nei rispettivi club. La nazionale iberica ha conquistato il trofeo dopo una complicata finale contro l'Argentina, terminata per 1-0 grazie alla storica rete di Ferran Torres nei tempi supplementari. I ragazzi di Luis De La Fuente hanno disputato una competizione ai limiti della perfezione, subendo un solo gol e pareggiando solamente contro Capo Verde (per via della splendida prestazione del capoverdiano Vozinha). Così, le loro performance durante la manifestazione non sono passate inosservate, alimentando fortemente i rumors di calciomercato su di loro. All'improvviso, anche calciatori ormai lontani dalla loro giovinezza calcistica, sono tornati prepotentemente sul mercato per la grande manifestazione giocata. Tra essi c'è sicuramente il nome di Aymeric Laporte.

Laporte e il Barcellona

MADRID, SPAGNA - 20 LUGLIO: Lo spagnolo Aymeric Laporte festeggia sul palco durante la parata del trofeo della Coppa del Mondo FIFA 2026, il 20 luglio 2026 a Madrid, in Spagna. La finale della Coppa del Mondo FIFA 2026 si è disputata al New York New Jersey Stadium, nel New Jersey, tra Spagna e Argentina. (Foto di Diego Souto/Getty Images)

I Blaugrana, dopo il grande mercato fatto davanti, vogliono migliorare il proprio reparto difensivo. Per Hansi Flick, Deco e il resto della dirigenza stanno pensando di riformare la coppia vincitrice della Coppa del Mondo. Uno die due centrali è già di proprietà del Barcellona. Il 19enne Cubarsí ha giocato una finale da top player assoluto, con una delle migliori prestazioni individuali della storia della competizione, e infatti i Culé se lo tengono ben stretto.

🚨🎖️| 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Barcelona WANTS Laporte. The club will speak with the player's entourage to understand his stance on a potential move. Laporte is highly appreciated internally as an affordable option who offers experience, maturity, and natural quality at left-back, with… pic.twitter.com/konxpnFSKS — BarçaTimes (@BarcaTimes) July 21, 2026

Perciò, secondo la testata iberica Sport, il Barça sta puntando il compagno di reparto: Aymeric Laporte. Classe 1994, lo spagnolo nato in Francia è tornato a giocare nell'Athletic Bilbao dopo due anni di Arabia Saudita con l'Al-Nassr. Precedentemente, Laporte aveva fatto il titolare del leggendario Manchester City di Pep Guardiola. Il centrale era già stato fondamentale nello scorso Europeo vinto, in coppia con Le Normand. Pulito in impostazione e con grande esperienza, Laporte verrà contattato dalla dirigenza dei Blaugrana nei prossimi giorni. Sempre secondo Sport, la sua clausola rescissoria ammonterebbe a meno di 15 milioni di euro.