In Argentina è ritenuto punto di riferimento e simbolo. Con la Seleccion Emiliano Martinez ha vinto due Coppe America, nel 20-21 e nel 23-24, la Finalissima nel 2022, e soprattutto, un mondiale da protagonista con tanto di parata su Kolo Muani in finale nel 2022. Il "Dibu" è considerato uno dei portieri più forti ed affermati del panorama calcistico globale, ma adesso starebbe valutando l'addio dall'Albiceleste.

Argentina, Martinez saluta? "Vediamo se fare un passo indietro"

, Martinez compirà 34 anni il prossimo 2 settembre. Con un curriculum internazionale da fare invidia a tanti, quasi a tutti, il "Dibu" riflette se continuare ancora con la maglia della nazionale indosso. D'altra parte, la sconfitta subita per mano della Spagna hae necessiterà di tempo perché venga smaltita. È stato lo stesso portiere ad affidarsi ai social per esprimere le sue incertezze e riflessioni: "Ho sognato di riconquistarla, ho sognato di portarla in Argentina e di scrivere ancora una volta la storia.Mi dispiace tantissimo, ho davvero dato il massimo per aiutare il mio Paese e i miei compagni".

BUENOS AIRES, ARGENTINA - MARCH 27: Emiliano Martínez of Argentina warms up before the international friendly match between Argentina and Mauritania at Estadio Alberto J. Armando on March 27, 2026, in Buenos Aires, Argentina. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

Di certo non si può imputare a Martinez la colpa della sconfitta in finale. Anche nell'ultimo atto del torneo, l'argentino è stato senza dubbio il migliore dei suoi. Se la Spagna non ha inflitto un ko più severo ai sudamericani, il merito è essenzialmente suo. Nei 120 minuti disputati, Martinez ha compiuto ben undici parate a fronte dei dodici tiri nello specchio realizzati dalla Roja. Al contrario del suo collega Unai Simon, rimasto del tutto inoperoso, Martinez ha tenuto i suoi compagni di squadra in partita sino al secondo tempo supplementare.

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