Insediatosi da poco alla Continassa, Giovanni Carnevali, nuovo amministratore delegato e direttore generale della Juventus, ha ereditato le macerie lasciate da Damien Comolli. Intervistato da SportMediaset, l'ex tuttofare del Sassuolo, ha fatto il punto sul calciomercato bianconero.

Carnevali e il sogno Dibu Martinez

La Juventus prenderà, con estrema certezza, un nuovo portiere., nelle precedenti stagioni, non ha mai convinto ed è stato messo alla porta. Per sostituirlo, la Vecchia Signora ha, inizialmente, sondato, in uscita dal, ma il sogno resta il Dibu Martinez . Il portiere dell', attualmente negli USA con la Seleccion argentina per i Mondiali, è il preferito tra i pali, come confermato da Carnevali: "Credo che in questo momento dobbiamo fare più valutazioni.. Per cui dobbiamo aspettare anche questo. Credo che una società come la Juventus debba essere attenta su ogni fronte e, soprattutto, a quello che il mercato può proporre".

El Dibu Martinez, portiere dell'Argentina (Photo by Mariana Bazo/Getty Images)

Carnevali è stato, successivamente, incalzato su Vlahovic: "Mi è stato chiesto se abbiamo avuto degli incontri con lui, onestamente non ne ho mai avuti, per cui porta aperta piuttosto che chiusa non serve a tanto. Credo che se ci dovessero essere delle opportunità le ascolteremo". L'intenzione della Juventus per il centravanti è quella di insistere ancora su Randal Kolo Muani, in uscita dal PSG. L'accordo con il francese è stato raggiunto, manca la quadra con il club parigino.

👀🗣️A tutto #Carnevali: intervistato ai microfoni di @sportmediaset, l’AD della #Juventus ha fatto nuovamente chiarezza sul mercato bianconero⚪️⚫️



“Il #DibuMartinez? Sta giocando il Mondiale, per cui dobbiamo aspettare. Su #Vlahovic ribadisco che non ho mai avuto incontri con… pic.twitter.com/pA6VxHDFHs — LineaJuve24 (@LineaJuve24) July 10, 2026

Brahim Diaz, Kessie e... Berardi

Sul taccuino del club bianconero ci sono una serie di vecchie conoscenze della Serie A e del Milan, come, oggi alanche se il suo futuro è incerto,, rimasto svincolato dopo anni in Arabia Saudita all', anche lui in Saudi Pro League, ma ai rivali dell'di. Carnevali si è espresso su questi colpi: "Sono giocatori importantissimi, però, se analizziamo anche un p0' i costi, vediamo che oggi non possono entrare a far parte nella costruzione di questa società".

MILAN, ITALY - DECEMBER 13: Theo Hernandez dell'A.C. Milan festeggia dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra insieme al compagno Franck Kessie durante la partita di Serie A tra AC Milan e Parma Calcio allo Stadio Giuseppe Meazza il 13 dicembre 2020 a Milano, Italia. Gli stadi sportivi in tutta Italia restano soggetti a restrizioni severe a causa della pandemia di Coronavirus, poiché le leggi sul distanziamento sociale del governo vietano la presenza dei tifosi negli impianti, facendo sì che le partite si giochino a porte chiuse. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Infine, torna di moda la suggestione Domenico Berardi, che Carnevali conosce molto bene: "Berardi è la bandiera del Sassuolo. Ha sempre dimostrato, in tutti questi anni, di voler rimanere a Sassuolo. Poi, sarà la società Sassuolo a decidere cosa voler fare del suo futuro. Io devo occuparmi della Juventus ed è già una bella soddisfazione per me".