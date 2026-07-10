Dal Dibu Martinez a Vlahovic, passando per Brahim Diaz: Carnevali spiega le mosse sul mercato della Juventus
Juventus, Mario Mandzukic torna a Torino tra l'ovazione dei tifosi
Insediatosi da poco alla Continassa, Giovanni Carnevali, nuovo amministratore delegato e direttore generale della Juventus, ha ereditato le macerie lasciate da Damien Comolli. Intervistato da SportMediaset, l'ex tuttofare del Sassuolo, ha fatto il punto sul calciomercato bianconero.
Carnevali e il sogno Dibu MartinezLa Juventus prenderà, con estrema certezza, un nuovo portiere. Di Gregorio, nelle precedenti stagioni, non ha mai convinto ed è stato messo alla porta. Per sostituirlo, la Vecchia Signora ha, inizialmente, sondato Guglielmo Vicario, in uscita dal Tottenham, ma il sogno resta il Dibu Martinez. Il portiere dell'Aston Villa, attualmente negli USA con la Seleccion argentina per i Mondiali, è il preferito tra i pali, come confermato da Carnevali: "Credo che in questo momento dobbiamo fare più valutazioni. Basti pensare al Dibu Martinez che sta giocando il campionato del mondo. Per cui dobbiamo aspettare anche questo. Credo che una società come la Juventus debba essere attenta su ogni fronte e, soprattutto, a quello che il mercato può proporre".
Carnevali è stato, successivamente, incalzato su Vlahovic: "Mi è stato chiesto se abbiamo avuto degli incontri con lui, onestamente non ne ho mai avuti, per cui porta aperta piuttosto che chiusa non serve a tanto. Credo che se ci dovessero essere delle opportunità le ascolteremo". L'intenzione della Juventus per il centravanti è quella di insistere ancora su Randal Kolo Muani, in uscita dal PSG. L'accordo con il francese è stato raggiunto, manca la quadra con il club parigino.
👀🗣️A tutto #Carnevali: intervistato ai microfoni di @sportmediaset, l’AD della #Juventus ha fatto nuovamente chiarezza sul mercato bianconero⚪️⚫️— LineaJuve24 (@LineaJuve24) July 10, 2026
“Il #DibuMartinez? Sta giocando il Mondiale, per cui dobbiamo aspettare. Su #Vlahovic ribadisco che non ho mai avuto incontri con… pic.twitter.com/pA6VxHDFHs
Brahim Diaz, Kessie e... BerardiSul taccuino del club bianconero ci sono una serie di vecchie conoscenze della Serie A e del Milan, come Brahim Diaz, oggi al Real Madrid anche se il suo futuro è incerto, Franck Kessie, rimasto svincolato dopo anni in Arabia Saudita all'Al-Ahli e Theo Hernandez, anche lui in Saudi Pro League, ma ai rivali dell'Al Hilal di Simone Inzaghi. Carnevali si è espresso su questi colpi: "Sono giocatori importantissimi, però, se analizziamo anche un p0' i costi, vediamo che oggi non possono entrare a far parte nella costruzione di questa società".
Infine, torna di moda la suggestione Domenico Berardi, che Carnevali conosce molto bene: "Berardi è la bandiera del Sassuolo. Ha sempre dimostrato, in tutti questi anni, di voler rimanere a Sassuolo. Poi, sarà la società Sassuolo a decidere cosa voler fare del suo futuro. Io devo occuparmi della Juventus ed è già una bella soddisfazione per me".
© RIPRODUZIONE RISERVATA