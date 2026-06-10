Emiliano 'Dibu' Martinez ha un piede e mezzo fuori da Birmingham. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', il portiere argentino ha trovato l'accordo con la Juventus e ora la trattativa si sposta tra club, con l'Aston Villa.

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L'accordo con il giocatore

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La trattativa con l'Aston Villa

Come rivelato da 'Sky Sport', il club bianconero ha praticamente raggiunto l'intesa contrattuiale con il, che ha accettato un triennale a cifre ridimensionate rispetto a quelle percepite fin qui in Premier League, con la maglia dei Villans, dove attualmente guadagna circa. La motivazione, riporta Sky, è puramente sportiva: il portiere 33enne considera lail club ideale in cui spendere la partedella sua carriera.Il secondo passo sarà trattare con l'sul piano economico, seppur la volontà della Juve, considerata l'età del giocatore, sia quella di non pagare il. In alternativa, di fronte ad una richiesta ritenuta eccessiva, allora i bianconeri sarebbero pronti a virare su altri profili. Un segnale incoraggiante arriva però dall', secondo cui i Villans avrebbe già iniziato a sondare possibilisul mercato dei portieri, lasciando intendere una certa apertura all'addio.

BIRMINGHAM, INGHILTERRA - 11 FEBBRAIO 2026: Emiliano Martinez dell'Aston Villa compie una parata durante la gara di Premier League tra Aston Ville e Brighton al Villa Park. (Foto di Dan Mullan/Getty Images)

Il dito che preoccupa (ma non troppo)

Nella finale didello scorso 20 maggio, vinta con l'Aston Villa a Istanbul,si èun dito della mano durante il riscaldamento, raccontando poi di aver faticato a gestire la palla per tutta la partita. Le voci sulla necessità di un intervento chirurgico sono rincorse nelle settimane successive, ma dal ritiro dell'Argentina continuano adl'operazione, come avevano già confermato i primi esami medici ai quali il Dibu si è sottoposto, una volta archiviata la finale. Il portiere infatti prenderà regolarmente parte alcon una fasciatura speciale e continua ad allenarsi con la suaper arrivarci al meglio, mentre dall'altra parte del mondo, in Europa, il suo futuro è tutto da scrivere.

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