Arriva l'intesa tra Juve e il Dibu Martinez sui termini contrattuali: va trovata la quadra economica con l'Aston Villa, ma la pista è calda.
L'Albiceleste nelle mani sicure del Dibu Martinez... ma da fotografo!
Emiliano 'Dibu' Martinez ha un piede e mezzo fuori da Birmingham. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', il portiere argentino ha trovato l'accordo con la Juventus e ora la trattativa si sposta tra club, con l'Aston Villa.
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L'accordo con il giocatoreCome rivelato da 'Sky Sport', il club bianconero ha praticamente raggiunto l'intesa contrattuiale con il Dibu, che ha accettato un triennale a cifre ridimensionate rispetto a quelle percepite fin qui in Premier League, con la maglia dei Villans, dove attualmente guadagna circa 7 milioni di euro netti a stagione. La motivazione, riporta Sky, è puramente sportiva: il portiere 33enne considera la Juventus il club ideale in cui spendere la parte finale della sua carriera.
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La trattativa con l'Aston VillaIl secondo passo sarà trattare con l'Aston Villa sul piano economico, seppur la volontà della Juve, considerata l'età del giocatore, sia quella di non pagare il cartellino. In alternativa, di fronte ad una richiesta ritenuta eccessiva, allora i bianconeri sarebbero pronti a virare su altri profili. Un segnale incoraggiante arriva però dall'Inghilterra, secondo cui i Villans avrebbe già iniziato a sondare possibili alternative sul mercato dei portieri, lasciando intendere una certa apertura all'addio.
Il dito che preoccupa (ma non troppo)Nella finale di Europa League dello scorso 20 maggio, vinta con l'Aston Villa a Istanbul, Martinez si è fratturato un dito della mano durante il riscaldamento, raccontando poi di aver faticato a gestire la palla per tutta la partita. Le voci sulla necessità di un intervento chirurgico sono rincorse nelle settimane successive, ma dal ritiro dell'Argentina continuano ad escludere l'operazione, come avevano già confermato i primi esami medici ai quali il Dibu si è sottoposto, una volta archiviata la finale. Il portiere infatti prenderà regolarmente parte al Mondiale con una fasciatura speciale e continua ad allenarsi con la sua Argentina per arrivarci al meglio, mentre dall'altra parte del mondo, in Europa, il suo futuro è tutto da scrivere.
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