Il 24 maggio 2026 l'area circostante lo Stadio Olimpico Grande Torino è diventata il teatro di violentissimi scontri tra tifoserie, scoppiati a ridosso del calcio d'inizio del caldissimo derby tra Torino e Juventus. I disordini hanno registrato il loro picco nel tardo pomeriggio, dove le due tifoserie opposte si sono affrontate direttamente in una vera e propria guerriglia urbana caratterizzata da un fitto lancio di pietre, bottiglie e fumogeni. La situazione è degenerata rapidamente, spingendo le forze dell'ordine a intervenire tempestivamente sul posto con cariche di alleggerimento e l'utilizzo di gas lacrimogeni per disperdere i gruppi di tifosi e tentare di calmare tutta la situazione.

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Scontri Torino-Juventus, buone notizie per il tifoso dimesso dall'ospedale

Il ritorno a casa di

rappresenta una splendida notizia per la sua famiglia e per il mondo dello sport, sollevato dopo settimane di grandissima apprensione. Il tifoso della Juventus di 36 anni, rimasto gravemente ferito alla testa lo scorso 24 maggio, è stato ufficialmente dimesso oggi dall'. La vicenda clinica ha registrato una svolta positiva grazie alla progressiva e costante risposta del paziente alle terapie mediche, permettendo ai medici il risveglio controllato e il successivo trasferimento in reparto.

TORINO, ITALIA - 24 MAGGIO: I tifosi della Juventus lasciano lo stadio prima della partita di Serie A tra Torino FC e Juventus FC allo Stadio Olimpico di Torino il 24 maggio 2026 a Torino, Italia. (Foto di Valerio Pennicino/Getty Images)

La vicenda clinica ha registrato una svolta positiva grazie alla progressiva e costante risposta del paziente alle terapie, permettendo ai medici il risveglio controllato e il successivo trasferimento in reparto. Sebbene le dimissioni odierne siano un ottimo segno di un quadro clinico stabile e rassicurante, la strada verso il pieno recupero resta ancora articolata. Il tifoso dovrà infatti sottoporsi a un secondo intervento chirurgico programmato presso nello stesso ospedale del primo ricovero tra alcune settimane per completare l'iter terapeutico, come raccontato dal padre Pierluigi Basoccu all'Ansa.