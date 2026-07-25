Ha scatenato polemiche e battute il gesto di Ferran Torres. L'uomo che ha regalato il secondo Mondiale alla Spagna si è presentato alla festa per la vittoria con un cappellino. Rosso, identico a quello reso famoso da Donald Trump. Con una piccola differenza: la scritta era "Make Spain Great Again". E oggi è arrivato il commento del presidente degli USA.

🚨Ferran Torres wore a “make Spain great again” hat during their victory parade pic.twitter.com/P5m3EaiBRm — Polymarket Sports (@PolymarketSport) July 20, 2026

Ferran Torres, un cappellino particolare e Donadl Trump

"Make America Great Again". Solo che, al posto di America, c'era Spain sul cappellino di Torres. In questo momento non è neanche chiaro se l'iniziativa dello spagnolo fosse una presa in giro al presidente oppure un messaggio di sostegno allo stesso. Il giocatore è in vacanza e non ha rilasciato commenti sul suo gesto.

Le immagini sono apparse su tutti i social, sui giornali, su ogni media. Ferran Torres , il calciatore che ha deciso con un suo gol la finale del, alla festa per la vittoria, dopo il rientro in. L'attaccante sfoggiava un cappellino rosso con sopra una scritta. Tale scritta era un richiamo allo slogan elettorale del presidente degli Stati Uniti, Trump:

I commenti, però, sia di critica che di sostengo all'attaccante, sono invece arrivati da vari partiti politici spagnoli. E la questione è rapidamente diventata una vera e propria polemica politica. Non solo. Un commento è arrivato nientemeno che da Trump stesso. La notizia, infatti, è arrivata alla Casa Bianca e il presidente ha commentato sui social sul suo account ufficiale: "Tutti vogliono far parte del movimento. È un grande giocatore. Indossava un cappellino con la scritta 'Make America Great Again'. È stato un bel tributo e penso che l'abbia fatto con le migliori intenzioni. Lo apprezziamo". Parole che, ovviamente, non fanno altro che alimentare il dibattito e le polemiche attorno al curioso episodio che ha coinvolto il centravanti spagnolo e che sicuramente continuerà a far discutere.